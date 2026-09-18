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Fernando Alonso: Das muss sich bei seinem Heim-GP ändern

Der erste Spanien-Grand-Prix auf dem «Madring» war langweilig. Viele Fahrer fordern Umbaumaßnahmen, damit Überholen möglich wird. Lokalmatador Fernando Alonso hat eine konkrete Passage im Auge.

Formel 1

Fernando Alonso unterwegs bei seinem Heim-GP in Madrid
Fernando Alonso unterwegs bei seinem Heim-GP in Madrid
Foto: XPB
Fernando Alonso unterwegs bei seinem Heim-GP in Madrid
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Die Rennpremiere vergangenes Wochenende in Madrid auf dem neuen «Madring» sorgte für viel Lob fürs Drumherum und Begeisterung über eine herausfordernde und spannende Strecke für Qualifying und Training (3 rote Flaggen!). Das Rennen dagegen war ernüchternd.

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Wie bereits anhand von Simulatordaten befürchtet und dann leider im GP bestätigt, war Überholen kaum möglich. Das Rennen war eine Prozession, in der die Fahrer je nach Position hofften, dass eine Unterbrechung kommen würde – oder eben nicht. Großes Lauern statt großes Racing. Auf 57 Rennrunden war kaum Action zu sehen. Audi-Pilot Gabriel Bortoleto gab scherzhaft zu, dass er fast eingeschlafen wäre.

Was also muss sich ändern? Nach dem Rennen waren sich eigentlich alle Fahrer und Teamchefs einig: An der Strecke müssen vor dem nächsten Rennen bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Die Organisatoren rund um Streckenchef Luis Garcia Abad zeigten sich bereit dazu. Doch wie und wo?

Im Artikel erwähnt

Alonso möchte eine Kurvenkombination umbauen

Lokalheld Fernando Alonso, der den Madrid-GP auf einem enttäuschenden 17. Platz mit zwei Runden Rückstand beendete, sagte: «Wir müssen mit der FIA gemeinsam schauen, was wir tun können.» Der Weltverband gibt den Rennstrecken das finale grüne Licht. Alonso: «Vielleicht etwas in den Kurven 5, 6 und 7.»

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Die Start-Ziel-Gerade auf dem Madring ist auf einem Messegelände. Entsprechend sind die ersten und letzten Kurven des Kurses hauptsächlich 90-Grad-Winkel, die Passagen dazwischen meist Highspeed-Geraden. Ab Kurve 5 und bis einschließlich Kurve 19 ist der Kurs eng und wendig mit vielen langsamen Kurven. Besonders die Einfahrt in diesen Abschnitt mit zwei engen Kurven sorgte bei den Fahrern für Kopfzerbrechen.

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Brücke im Weg!

Alonso: «Es wäre schön, dort etwas zu haben.» Vielleicht eine richtige Schikane. Alonso: «Das Problem ist aber glaube ich, dass wir dort unter der Autobahn durchfahren und es eine Brücke gibt.» Richtig! Die Kurve 6 heißt sogar «Autopista», also Autobahn. Die Rennstrecke geht dort per Tunnel unter einer ganz normalen Straße entlang. Baulich ist man dort also eingeschränkt, da Brückenpfeiler schon stehen – und logischerweise auch bleiben müssen. Generell bietet das Gelände nicht viel Platz für Umbaumaßnahmen.

Alonso: «Das könnte also schwierig werden. Aber sie (Madring-Team, Anm.) waren sehr offen, sich unsere Vorschläge anzuhören. Ich weiß nicht, ob das Rennen von außen spannend zu schauen war, aber das Überholen war für uns Fahrer definitiv schwierig. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, mit ein paar kleinen Kniffen innerhalb der räumlichen Einschränkungen etwas zu verbessern.» Es wäre jedenfalls zu hoffen!

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Zeit

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

56

+1 Runde

1:38,211

2

10

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27

56

+1 Runde

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