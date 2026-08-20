Johann Zarco kommt zurück! LCR bestätigt den Start des Franzosen in Aragon

Erleichterung nicht nur bei Castrol Honda LCR. Das Kundenteam von Lucio Cecchinello gab soeben bekannt, dass Johann Zarco nach langer Verletzungspause früher als vermutet nämlich bereits beim nächsten GP im MotorLand Aragon wieder am Start sein wird – sofern er die vorgeschriebene medizinische Untersuchung vor Ort besteht.

Werbung

Werbung

Nach seinem verheerenden Sturz während des Rennens zum Großen Preis von Katalonien musste Zarco die folgenden sechs Grand-Prix-Rennen auslassen, um sich von Bänderverletzungen am linken Knie zu erholen. Der Fahrer und sein medizinisches Team entschieden sich für eine nicht-chirurgische Behandlung, wobei zunächst der September als Ziel für seine Rückkehr in den Rennsport festgelegt wurde.

Zarco wird die LCR-MotoGP-Honda schon beim nächsten GP wieder bewegen Foto: Gold and Goose Zarco wird die LCR-MotoGP-Honda schon beim nächsten GP wieder bewegen © Gold and Goose

Zarcos Genesung ist in den letzten Wochen jedoch positiv verlaufen, sodass er seine Rückkehr in den Rennsport vorverlegen konnte. Im Rahmen seiner Rehabilitation hat er sein Trainingspensum schrittweise gesteigert und sowohl auf einer Supermoto als auch auf einer Honda CBR1000RR trainiert. Nachdem er stetige Fortschritte gemacht und von seinem medizinischen Team die Freigabe für die Wiederaufnahme des Rennbetriebs erhalten hat, wird Zarco nach Aragon reisen, um dort sein Comeback zu geben – vorbehaltlich des Bestehens der obligatorischen medizinischen Untersuchung an der Rennstrecke.

Werbung

Werbung

Auch der populäre Pilot meldete sich nach der Information seiner Mannschaft persönlich zu Wort: «Ich bin ziemlich zufrieden damit, wie sich mein Knie erholt und wie der Heilungsprozess voranschreitet. Ich fühle mich gut genug, um wieder auf das MotoGP-Motorrad zu steigen, und freue mich schon sehr darauf, wieder Rennen zu fahren. Die Supermoto und die CBR waren ideal, um die Intensität zu steigern und längere Fahrten zu absolviere. Ich habe mein Team, die Rennen und das Fahrerlager wirklich vermisst, daher kann ich es kaum erwarten, wieder in Aragon zu sein.»

Sportlich dürfen die Erwartungen an den Veteran zunächst nicht sehr hoch gesteckt werden. In der WM-Tabelle hat es den Racer aus Cannes auf WM-Rang 17 zurückgespült. Damit ist auch klar: Cal Crutchlow, der Stammpilot Zarco in seinem alten Team seit Mugello mit sehr respektablen Leistungen vertreten hatte, nimmt wieder Abschied von der MotoGP-Bühne.