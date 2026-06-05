Bimota-Werksteam: Der erste Fahrer für die Superbike-WM 2027 steht fest
Es wäre keine Überraschung, würde das Bimota-Werksteam seine Fahrerpaarung für die Superbike-WM 2027 beim Heimrennen in Misano Mitte Juni präsentieren. Sensationelle News sind nicht zu erwarten.
Das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani ist nach dem
Es ist davon auszugehen, dass Bimota seine Heimrennen in Misano Mitte Juni nutzen wird, um die Vertragsverlängerungen von Lowes und Bassani zu verlautbaren; zur Saisonhalbzeit belegen sie in der Weltmeisterschaft die Ränge 4 und 7.
Alex Lowes gehört zu den Schlüsselfiguren des Bimota-Projekts in der Superbike-WM. Der Engländer fährt seit 2020 für das Provec-Team, das damals noch als Kawasaki-Werksteam antrat und seit 2025 die Einsätze der Bimota KB998 verantwortet. Bei der Umstellung von der Kawasaki ZX-10RR auf das neue Motorrad spielte Lowes mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle und
Teammanager Guim Roda hat gegenüber SPEEDWEEK.com bereits vor Wochen signalisiert,
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