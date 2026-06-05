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Bimota-Werksteam: Der erste Fahrer für die Superbike-WM 2027 steht fest

Es wäre keine Überraschung, würde das Bimota-Werksteam seine Fahrerpaarung für die Superbike-WM 2027 beim Heimrennen in Misano Mitte Juni präsentieren. Sensationelle News sind nicht zu erwarten.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alex Lowes (li.) bleibt Bimota treu
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Foto: gold & goose
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© gold & goose

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Das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall von BMW-Ass Miguel Oliveira in der Superbike-Weltmeisterschaft 2026 Best of the Rest hinter dem unschlagbaren Ducati-Werksteam mit Nicolo Bulega und Iker Lecuona sowie zusammen mit mehreren starken Privatiers auf einer Panigale V4R. Die Bimota-Fahrer sind neben Oliveira die Einzigen, die in dieser Saison Podestplätze erobern konnten und auf keiner Ducati sitzen.

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Es ist davon auszugehen, dass Bimota seine Heimrennen in Misano Mitte Juni nutzen wird, um die Vertragsverlängerungen von Lowes und Bassani zu verlautbaren; zur Saisonhalbzeit belegen sie in der Weltmeisterschaft die Ränge 4 und 7.

Alex Lowes gehört zu den Schlüsselfiguren des Bimota-Projekts in der Superbike-WM. Der Engländer fährt seit 2020 für das Provec-Team, das damals noch als Kawasaki-Werksteam antrat und seit 2025 die Einsätze der Bimota KB998 verantwortet. Bei der Umstellung von der Kawasaki ZX-10RR auf das neue Motorrad spielte Lowes mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle und gilt innerhalb des Projekts als Teamleader. SPEEDWEEK.com fand heraus: Wenn auch noch nicht offiziell bestätigt, soll der 35-Jährige seinen Vertrag bereits unterschrieben haben.

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Bimota wird mit Alex Lowes (22) und Axel Bassani weitermachen
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Foto: gold & goose
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© gold & goose

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Teammanager Guim Roda hat gegenüber SPEEDWEEK.com bereits vor Wochen signalisiert, dass er auch 2027 gerne mit seinen beiden Fahrern weitermachen möchte, Alex Lowes stieß ins gleiche Horn. Mit Bassani ist Bimota ebenfalls zufrieden, der Italiener hat auch keine Alternative. Die beiden Yamaha-Werksteams sind für 2027 belegt, bei BMW, Honda und Kawasaki steht er nicht oben auf der Wunschliste. Außerdem könnten diese Hersteller Bassani auch kein besseres Motorrad bieten, als er es aktuell bei der Nobelmarke aus Rimini hat. Während sich Bimota um das Chassis kümmert und als einziger Hersteller bewegliche Flügel an der Frontverkleidung einsetzt, kümmert sich die Rennabteilung von Kawasaki in Japan um die Entwicklung des Aggregats.

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