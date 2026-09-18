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Audi in Madrid: Punkt dank Boxencrew und «atemberaubendem» Reifenwechsel

Audi beeindruckte in Madrid gleich mit zwei Top-Leistungen in der Boxenstopp-Crew. Rennleiter Allan McNish sagt sogar: Den Punkt im Rennen hat in Wahrheit die Pitcrew des deutschen Teams geholt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg holte in Madrid einen Punkt
Nico Hülkenberg holte in Madrid einen Punkt
Foto: XPB
Nico Hülkenberg holte in Madrid einen Punkt
© XPB

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Nico Hülkenberg fuhr im Spanien-GP zu einem Punkt – auch dank starker Schützenhilfe seiner Boxenstoppcrew. Sein Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde 13. in einem eher mäßig spannenden Rennen, wie der Fahrer selbst und die meisten Fans fanden.

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Audis Rennleiter Allan McNish fühlte sich dagegen vom Madrid-Rennen bestens unterhalten: «Das ist immer so. Man kämpft um die Punkte und es ist so knapp – da herrscht immer eine gewisse Spannung, das steht fest. Aus unserer Sicht war es am Start schwierig, und wir fielen auf die Plätze 12 und 15 zurück. Dann holte Gabi einen Platz zurück, wodurch er wieder auf Platz 14 kam, aber wir waren immer noch nicht dort, wo wir gestartet waren.»

«Brillante» Boxenstopps brachten Audi nach vorn

Die Wende kam dann mit den Boxenstopps. McNish: «Dann bot die VSC-Phase mit Stroll Nico die Gelegenheit zum Boxenstopp.» Lance Stroll kam in Runde 14 mit einem Bremsdefekt zum Stehen und löste erst Gelb, dann ein Virtuelles Safety-Car aus. McNish: «Nico fuhr auf den weichen Reifen, da wir eine geteilte Strategie gewählt hatten. Das Team in der Box hat brillante Arbeit geleistet, denn sie haben ihn nach vorne gebracht. Es war ein absolut atemberaubender Boxenstopp, und so war der Punkt am Ende des Rennens in Wahrheit den Jungs in der Box zu verdanken.»

Gleich zwei schnelle Stopps!

Bei Hülkenbergs Reifenwechsel in Runde 14 dauerte der Stopp nur 2,34 Sekunden. Das ist flott! Und auch beim Service von Gabriel Bortoleto zehn Runden vor Schluss war Audi schnell mit 2,38 Sekunden.

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In der Tat lieferte Audi damit zwei der fünf schnellsten Boxenstopps des Rennens ab. Beide Mercedes-Reifenwechsel von George Russell waren noch schneller (2,14 und 2,19 Sekunden) sowie Red Bull Racings Reifenwechsel bei Max Verstappen in Runde 14 (also ebenfalls unter VSC wie bei Hülkenberg). Die Österreicher schafften den Reifenwechsel wie Audi bei Hülkenberg in 2,34 Sekunden. Stark!

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Die besten Stopps der Saison sind bis auf den Rekord von den Racing Bulls in Ungarn von 1,99 Sekunden übrigens alle bei knapp über zwei Sekunden. Im DHL-Boxenstopp-Ranking liegt Audi auf Platz 5. Leader ist, wie in der richtigen WM-Tabelle, Mercedes.

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

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1:36,030

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

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+4,351

1:36,760

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

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+5,089

1:36,680

15

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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57

+1:35,839

1:37,226

4

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+1 Runde

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Nico Hülkenberg

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