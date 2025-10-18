BMW-Boss Flasch zu Toprak-Verlust: Kein Riesending

Winzige drei Punkte muss Toprak Razgatlioglu am Sonntag erobern, dann ist er zum dritten und BMW zum zweiten Mal Superbike-Weltmeister. SPEEDWEEK.com traf sich in Jerez mit CEO Markus Flasch zum exklusiven Interview.

Kein anderer Chef eines Motorradherstellers lässt sich so oft bei der Superbike-WM blicken wie der Österreicher Markus Flasch, seit 1. November 2023 ist der Motorsportenthusiast Leiter von BMW Motorrad.



Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, an diesem Wochenende in Jerez de la Frontera dabei zu sein: Toprak Razgatlioglu steht kurz vor dem zweiten Titelgewinn für den deutschen Hersteller – auf den ersten 2024 mussten die Weiß-Blauen 101 Jahre warten!

Die Ausgangslage für Sonntag: Gewinnt Ducati-Ass Nicolo Bulega beide Rennen, dann reicht Toprak Platz 7 im Sprint oder drei Punkte aus beiden Läufen, um den Titel einzutüten.



Der 29-Jährige hat mit BMW in seinen zwei Saisons Erstaunliches geleistet: Er gewann in beiden Jahren jeweils 13 Rennen am Stück – Rekord. Seit 25 Läufen steht er ununterbrochen auf dem Podium: Kommt im Sprint am Sonntag ein weiterer Podestplatz hinzu, hält Razgatlioglu auch diesen Rekord allein. Von bislang 64 Rennen gewann er 39 und schaffte es 57 Mal in die Top-3.

BMW hat mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira die bestmöglichen verfügbaren Fahrer für 2026 als Nachfolger von Toprak und Michael van der Mark verpflichtet. Denn der Türke wechselt in die MotoGP und zu Yamaha, der Niederländer wird zukünftig das BMW-Testteam anführen und soll zum Titelgewinn in der Langstrecken-WM beitragen.

© Gold & Goose Willkommen zurück, Nicolò Bulega © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes & Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Sam Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Selbst Experten trauen sich keine Vorhersage zu treffen, was die beiden MotoGP-Sieger Petrucci und Oliveira auf der M1000RR werden leisten können. Einig sind sich jedoch alle, dass der Abgang des Zweiradartisten mit dem Red-Bull-Helm einen eklatanten Verlust darstellt.

«Ich habe das mit der MotoGP ja nicht erst erfahren, als er unterschrieben hat, wir hatten das vorher als Partner besprochen», schilderte Flasch in Jerez im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich verstehe den Mann absolut. Als er mir das erste Mal erzählt hat, dass es in diese Richtung geht, habe ich ihm keine Steine in den Weg gelegt. Ich sagte ihm, wenn er diese Chance bekommt, dann muss er sie wahrnehmen. Wir werden ihn nicht behindern – und wenn sich unsere Wege später mal wieder kreuzen, dann ist gut.»

Dann ordnete der Leiter des größten europäischen Motorradherstellers den Abgang von Razgatlioglu aus Konzernsicht ein: «In unserem Job, ab einer gewissen Ebene, da hast du jeden Tag Einschläge. Ich habe täglich größere Einschläge im Geschäft, was Qualität und Business und personelle Änderungen betrifft, du brauchst dir ja nur die politische Lage anschauen, was sich bei uns gerade tut. Wenn mir dann ein Fahrer sagt, dass er aufsteigt, dann nehme ich das zur Kenntnis und gratuliere ihm. Und frage meinen Motorsportchef, wen wir nachziehen: Abschütteln, aufstehen, weiter. Da gibt es kein lamentieren. Durch die Brille eines Motorsportjournalisten schaut die Nummer riesig aus, aber wir sind ein 3,3-Milliarden-Geschäft, da drehen wir an einem anderen Rad.»