Live-Konzerte, NFL-Action und Festival-Feeling bei der DTM in Hockenheim

Fulminanter Showdown im Motodrom: Der Hockenheimring wird vom 9. bis 11. Oktober zur großen Bühne für Motorsport, Musik und Entertainment. Während auf dem Traditionskurs um den DTM-Titel gekämpft wird, erwartet die Besucher neben der Strecke ein volles Programm mit Live-Musik, Party und Unterhaltung für die ganze Familie. Von Rock’n’Roll mit Sasha als Dick Brave auf der «DTM Powerstage presented by Pirelli» über Live-Radio mir Rock FM aus der DTM Fan Zone und den Cupra Run and Rave bis zur Legendary Tour der New England Patriots: Beim Saisonfinale sorgen zahlreiche Attraktionen für Festival-Feeling in Hockenheim. Tickets für das DTM-Wochenende gibt es ab 49 Euro unter dtm.com. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Werbung

Werbung

Dick Brave rockt die «DTM Powerstage presented by Pirelli»

Am Samstagabend wird die DTM Powerstage zur großen Open-Air-Bühne. Dick Brave, der Meister des modernen Rock’n’Rolls, heizt dem Publikum mit seiner Band ein. Bereits am Dekra Lausitzring hatte Dick Brave für Stimmung gesorgt und stellte anschließend fest: «Motorsport und Musik passen gut zusammen. Beide haben viel Feuer und Power.» Eröffnet wird das Live-Spektakel von The Stereolines, eine der spannendsten neuen Bands Deutschlands. Die vier Musiker aus Stuttgart haben im vergangenen Jahr den Deutschen Rock & Pop Preis gewonnen und überzeugen mit eingängigen Melodien, pulsierenden Beats und markanten Basslines. Der Zugang zur «DTM Powerstage presented by Pirelli» ist für alle DTM-Ticketinhaber kostenlos.

New England Patriots bringen NFL-Feeling nach Hockenheim

American Football trifft DTM: Die New England Patriots machen mit ihrer Legendary Tour Station beim Saisonfinale in Hockenheim. Der sechsmalige Super-Bowl-Champion und Partner der DTM bringt dafür seinen Championship-Container in die DTM Fan Zone. Dort können die Besucher bei der Quarterback Challenge ihre Wurfkünste testen, Erinnerungsfotos in der Patriots-Fotobox machen oder beim Cornhole auf einem Stück Kunstrasen aus dem Gillette Stadium antreten. Auch Patriots-Maskottchen Pat Patriot ist mit dabei und sorgt für Game-Day-Atmosphäre im Motodrom.

Rock-Radio aus der DTM Fan Zone

Rock im Motodrom gibt es bereits ab Freitag: Die Radiostation Rock FM sorgt am finalen DTM-Wochenende für Stimmung auf dem Hockenheimring. Dafür verlegt der Sender am Freitagnachmittag sein Studio in die DTM Fan Zone und sendet mit «Rockenende“-Moderatorin Astrid Jacoby live von der Rennstrecke. Neben der Musik erhalten die Hörer dabei auch Einblicke hinter die Kulissen der DTM.

Werbung

Werbung

Run and Rave mit Cupra

Sport und Musik verbindet Cupra am Freitagabend beim Run and Rave. Teams, Fahrer, Fans und weitere Mitglieder des DTM-Kosmos gehen gemeinsam auf eine lockere Laufrunde um den 4,574 Kilometer langen Hockenheimring. Angeführt wird die Laufgruppe vom neuen Cupra Raval, den ein Live-DJ mit elektronischer Tanzmusik bespielt. Ein Anmeldung für die limitierten Teilnehmerplätze ist hier möglich: https://app.guestoo.de/public/event/17a7e4e6-b653-4600-a2fd-f352163a6e8c/frame

Track Invasion: Fans feiern mit Fahrern auf der Strecke

Der 16. und finale DTM-Lauf startet am Sonntag um 16:30 Uhr und ist der Schlusspunkt des Rennwochenendes auf dem Hockenheimring. Nach dem Schwenken der Zielflagge gehört der Kurs den Fans: Sobald die Titelentscheidung gefallen ist, öffnet die DTM die Tore an der Südtribüne und der Haupttribüne für die Track Invasion.

Volles Programm in der DTM Fan Zone, letzte Track Safari des Jahres

Zahlreiche Attraktionen erwarten die Besucher in der DTM Fan Zone. Europas größtes mobiles Bällebad, ein Action-Parcours, die Reaction Wall und eine Hüpfburg sorgen vor allem bei Familien für Spaß und beste Unterhaltung. Gleichzeitig kommen die Besucher den Teams und Fahrern besonders nah: Beim Pitwalk am Samstag und Sonntag ist die Boxengasse geöffnet, zudem haben alle Ticketinhaber freien Zugang zum Fahrerlager. Ein weiteres Highlight wartet bereits am Freitagnachmittag mit der letzten Track Safari der Saison. Dabei umrunden die Fans in Bussen die Strecke, während die DTM-Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeiziehen.