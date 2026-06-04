8 Stunden von Spa: BMW, Honda, Suzuki und Kawasaki jagen YART!

Eineinhalb Monate nach dem spektakulären Saisonauftakt in Le Mans geht die Langstrecken-Weltmeisterschaft (EWC) in die nächste Runde. Am 5. und 6. Juni gastiert die Serie auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien, wo die Teams die 8 Stunden von Spa bestreiten werden.

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Das Rennen bildet den zweiten von vier Saisonläufen der EWC 2026 und könnte bereits wichtige Weichen im Kampf um die Weltmeisterschaft stellen. Insgesamt haben 45 Teams ihre Nennung abgegeben. Davon treten 17 Mannschaften in der EWC-Kategorie an, hinzu kommen 19 Superstock-Teams sowie neun Teilnehmer in der Production-Klasse.

Insgesamt werden 135 Fahrer aus 24 Nationen auf der 6,985 Kilometer langen Traditionsstrecke erwartet. Der Ardennen-Kurs zählt mit seinen schnellen Richtungswechseln, den langen Vollgaspassagen und den häufig wechselnden Wetterbedingungen zu den anspruchsvollsten Rennstrecken im Kalender.

Alle jagen die Weltmeister der Saison 2025

Als WM-Spitzenreiter reist das österreichische Yamaha-Team YART nach Belgien. Die Mannschaft um Marvin Fritz, Karel Hanika und Leandro Mercado setzte sich beim Saisonauftakt in Le Mans durch und führt die Gesamtwertung mit 63 Punkten an.

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Hinter dem Titelverteidiger folgt das Suzuki-Werksteam SERT mit 48 Punkten auf Rang zwei. Das Podium der Weltmeisterschaft komplettiert aktuell das Kawasaki-Team Webike Trickstar mit 42 Zählern. Dahinter liegen Autorace Ube Racing Team BMW mit 36 Punkten, ERC Endurance mit 35 Punkten und das BMW Motorrad World Endurance Team mit 33 Punkten weiterhin in Schlagdistanz.

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Besonders gespannt darf man auf BMW blicken. Die Münchner präsentierten sich in Le Mans als eines der stärksten Teams im Feld und beeindruckten vor allem mit ihrer außergewöhnlichen Effizienz und langen Stintlängen. Technische Probleme verhinderten jedoch ein besseres Ergebnis. In Spa soll nun der erste Saisonsieg folgen.

Auch SERT dürfte nach dem zweiten Platz von Le Mans zu den Favoriten zählen. Die Franzosen verfügen auf dem belgischen Traditionskurs über viel Erfahrung und wollen den Rückstand auf YART möglichst schnell verkürzen.

In der Superstock-Kategorie reist Champion-HERT BMW (Balint Kovacs, Jan Bühn, Loris Crewsson, Mate Szamado) als Führender nach Spa. Das Team setzte sich beim Saisonauftakt an die Spitze der Klasse und möchte seine starke Position in Belgien weiter ausbauen.

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Fallen die Rekorde aus dem Vorjahr?

Die Bestmarken auf dem Circuit de Spa-Francorchamps stammen aus der vergangenen Saison. Die schnellste Qualifying-Runde fuhr Gregg Black auf der SERT-Suzuki mit einer Zeit von 2:17,986 Minuten. Die schnellste Rennrunde hält BMW-Werkspilot Sylvain Guintoli, der 2025 eine Zeit von 2:19,140 Minuten erzielte.

Den Sieg bei den 8 Stunden von Spa sicherte sich im vergangenen Jahr F.C.C. TSR Honda France. Das Honda-Team zählt auch diesmal zu den Kandidaten für die Spitzenplätze.

Nach den dramatischen 24 Stunden von Le Mans verspricht auch der zweite Saisonlauf spannende Kämpfe. Die schnellen Kurven von Eau Rouge, Raidillon, Pouhon oder Blanchimont gelten als perfekte Bühne für die leistungsstarken Superbikes. Gleichzeitig können wechselhafte Wetterbedingungen in den Ardennen jederzeit für Überraschungen sorgen.

Für YART geht es darum, die Führung in der Weltmeisterschaft zu verteidigen. BMW will die starke Form aus Le Mans endlich in einen Sieg ummünzen, während SERT und Kawasaki den Rückstand auf die Titelverteidiger verkürzen möchten. Die Voraussetzungen für ein weiteres hochklassiges Langstreckenrennen sind damit gegeben.

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Der Zeitplan für die 8 Stunden von Spa:

Freitag 9:00 Uhr: Freies Training 13:35 Uhr: Qualifying 1 16:35 Uhr: Qualifying 2

Samstag 9:00 Uhr: Warm-up 13:00 Uhr: Rennstart 21:00 Uhr: Zieleinfahrt

Die Teams der EWC-Klasse 2026: