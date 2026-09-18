Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Alles Orange: KTM-Piloten Acosta und Espargaro schnellste im Spielberg-FP1

Bei herbstlichen Temperaturen nahm die MotoGP auf dem Red Bull Ring Fahrt auf. KTM-Hoffnungsträger Pedro beendete das FP1 an der Spitze – vor Pol Espargaro und den Titelrivalen Martin und Marquez.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Brachte KTM in Österreich früh auf Platz 1: Pedro Acosta
Brachte KTM in Österreich früh auf Platz 1: Pedro Acosta
Foto: Gerhard Schiel
Brachte KTM in Österreich früh auf Platz 1: Pedro Acosta
© Gerhard Schiel

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der Auftakt zum Österreich-GP am Donnerstag hatte bei dauerhaft nassem Wetter stattgefunden. Auch der als Kultevent etablierte Moped-GP inklusive etlichen MotoGP-Helden – und SPEEDWEEK.com-Redakteur Stephan Moosbrugger im Windschatten – ging auf nasser Bahn aber mit bester Laune und Zweitaktfahne über die Bühne.

Werbung

Werbung

Auch am Freitagmorgen zeigte sich der Red Bull Ring grau und wolkenverhangen – doch das Asphaltband der Speed-Piste war trocken. Auch die Sessions der Moto3 und Moto2 fanden ohne Regenreifen statt. Aber: Bei nur 13 Grad Luft- und 15 Grad Asphalttemperatur galt es, die sensiblen Slicks auf Betriebstemperatur zu bringen. Die speziellen Bedingungen hatten zuvor die Moto2-Piloten mit etlichen Stürzen bestätigt.

Anders als noch eine Woche zuvor in Italien gingen nun wieder 22 Piloten auf den Kurs – Ai Ogura sitzt in Österreich wieder auf der Trackhouse-Aprilia, während Pol Espargaro und Taka Nakagami ihre angeschlagenen Kollegen bei KTM (Vinales) und Honda (Mir) ersetzen.

Im Artikel erwähnt

Die Session war keine zehn Minuten alt, da musste Jorge Martin seine Aprilia RS-GP mit einem technischen Defekt am Rand der Strecke parken. Zur Freude der KTM-Community hatte zeitgleich Pedro Acosta mit der ersten Runde unterhalb der 1:30er-Marke die Spitze übernommen. Acosta war damit früh eine halbe Sekunde schneller als Johann Zarco (Honda) und die Marquez-Brüder mit Marc vor Alex. Marco Bezzecchi reihte sich nach der ersten Sequenz an fünfter Stelle ein.

Werbung

Werbung

Am hinteren Ende fanden sich die Yamaha-Piloten Rins und Razgatlioglu sowie Rückkehrer Ai Ogura ein, der die letzten beiden MotoGP-Events mit einem gebrochenen Daumen hatte auslassen müssen.

TV-Programm

Platz 4 im Spielberg FP1 für Weltmeister und WM-Leader Marc Marquez
Platz 4 im Spielberg FP1 für Weltmeister und WM-Leader Marc Marquez
Foto: Gold and Goose
Platz 4 im Spielberg FP1 für Weltmeister und WM-Leader Marc Marquez
© Gold and Goose

Nach einer Viertelstunde konnte Jorge Martin, der mit Marc Marquez die WM-Tabelle anführt, wieder auf den Kurs. Während sich Marc Márquez auf Rang 2 schon, damit aber immer noch 0,4 Sekunden hinter Acosta lag, steuerte der «Martinator» erst auf Rang 4 und zwei Umläufe später auf Position 2. Martins Zeit: 1:30,159 min.

Als es in die zweite Hälfte des FP1 ging, lockerte der Himmel auf, die Bedingungen wurden freundlicher. Für KTM-Pilot Pol Espargaro gingen dennoch die gelben Flaggen raus. Der Vinales-Ersatz hatte sich vor Kurve 4 verbremst und war dann im Kies umgekippt. Auch Marco Bezzecchi verpasste einmal seinen Bremspunkt, ratterte in Kurve 2 durch Kies, blieb aber sitzen.

Werbung

Werbung

Im Finale nutzten die Athleten die besseren Umstände, etliche Piloten legten nach und das Feld schob sich näher zusammen. Von der Spitze aus versuchte Acosta, weiter zu feilen, verpasste im ersten Anlauf aber eine Verbesserung um wenige Hundertstel. Kurios: Bei Gresini-Pilot Alex Márquez löste sich auf der schnellen Anfahrt zur Schlossgoldkurve (4) ein Teil der Seitenverkleidung. Mit schleifendem Material ging es geradeaus in den Kies.

Pol Espargaro folgte Acosta und wurde Zweiter im MotoGP-FP1
Pol Espargaro folgte Acosta und wurde Zweiter im MotoGP-FP1
Foto: Gold and Goose
Pol Espargaro folgte Acosta und wurde Zweiter im MotoGP-FP1
© Gold and Goose

Dann legte Acosta nach, fuhr minimal schneller und besser noch – Acosta zog Pol Espargaro auf Position 2! Damit endete die Session aus Sicht der Österreicher brillant. Binder und Bastianini landeten mit den weiteren KTM-Bikes auf 14 und 17. Die WM-Rivalen Jorge Martin und Marc Marquez beendeten das FP1 auf den Positionen 3 und 4, vor Zarco und dem zweiten Aprilia-Werkfahrer Marco Bezzecchi.

Bester Yamaha-Pilot war auch in Österreich wieder Fabio Quartararo. Der nächstjährige Honda-Pilot beendete das FP1 mit einem Rückstand von 0,921 Sekunden auf Platz 15. Abgeschlagen: Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu. Der Pramac-Rookie büßte als Letzter 2,5 Sekunden ein. Die Japaner Ogura (Aprilia) und Nakagami (Honda) lagen nach 45 Minuten mit 1,4 Sekunden Rückstand auf Acosta eng beisammen – Platz 19 und 20.

Werbung

Werbung

Toprak Razgatlioglu auf dem Red Bull Ring
Toprak Razgatlioglu auf dem Red Bull Ring
Foto: Gerhard Schiel
Toprak Razgatlioglu auf dem Red Bull Ring
© Gerhard Schiel

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

1:29,851

02

Pol Espargaró

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

44

17

+0,233

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+0,308

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+0,335

05

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

19

+0,513

06

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

19

+0,533

07

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

19

+0,566

08

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

17

+0,631

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

19

+0,669

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

19

+0,680

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien