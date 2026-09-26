Siebdrath besteht die Führerschein-Prüfung und verlängert bei Freudenberg

Noch bevor an diesem Wochenende in Hockenheim die Entscheidungen der laufenden Euro Moto Sportbike Saison fallen, stellt Freudenberg Paligo Racing eine wichtige Weiche für 2027: Mika Siebdrath wird auch in der kommenden Saison für das sächsische Team in der Euro Moto Sportbike Klasse an den Start gehen.

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Für Siebdrath und das Team um Carsten Freudenberg ist es die Fortsetzung einer Zusammenarbeit, die bereits in ihrer ersten gemeinsamen Saison überzeugende Ergebnisse hervorgebracht hat. Der junge Sachse etablierte sich 2026 schnell im Spitzenfeld der noch jungen Sportbike-Kategorie und geht als bester deutscher Sportbike-Pilot sowie bester Rookie der Saison 2026 in das finale Rennwochenende.

Ein besonderer Höhepunkt der bisherigen Saison war der gemeinsame Podestplatz in Most. Siebdrath zeigte im Verlauf seiner Rookie-Saison eine beeindruckende Lernkurve und fand sich zunehmend besser auf der Triumph Daytona 660 sowie im professionellen Umfeld des Teams zurecht.

Mika Siebdrath: „Für mich passt hier einfach das gesamte Paket“

Auch Mika Siebdrath freut sich, bereits vor dem Saisonfinale Klarheit über seine sportliche Zukunft zu haben: «Ich bin super happy, dass wir auch 2027 gemeinsam weitermachen. Ich fühle mich im Team unglaublich wohl und habe von Anfang an gespürt, dass ich hier das richtige Umfeld habe, um mich weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit mit meiner Crew macht extrem viel Spaß und ich bekomme genau die Unterstützung, die ich brauche. Auch auf der Triumph Daytona 660 fühle ich mich richtig wohl. Das gesamte Triumph-Paket funktioniert für mich sehr gut und wir haben im Laufe der Saison gemeinsam immer besser verstanden, wie wir das Maximum herausholen können. Ein großes Dankeschön an Carsten, das gesamte Team und alle Partner für das Vertrauen.»

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Wenige Tage zuvor hatte der Teenager noch erfolgreich die Führerschein-Prüfung bestanden. Alleine fahren darf der 17-Jährige erst im März nächsten Jahres. Da Bruder Marvin, der in der Euro Moto Supersport unterwegs ist, noch zu jung ist, um als Begleiter zu fungieren, man muss 25 Jahre alt sein, ist die Mama als Begleiterin eingetragen. «Zu einer ersten Tour hat es noch nicht gereicht», erklärte der Rookie, «das holen wir nächste Woche aber nach.»

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Carsten Freudenberg: «Mika war unser Wunschkandidat für 2027»

Für Teamchef Carsten Freudenberg war die Fortsetzung der Zusammenarbeit deshalb der logische nächste Schritt: «Mika hat uns in seiner ersten Sportbike-Saison wirklich beeindruckt. Nicht nur durch seine Ergebnisse, sondern vor allem durch seine Entwicklung, seine Lernbereitschaft und die Art, wie er sich in unser Team eingebracht hat. Gleichzeitig sind wir stolz, als sächsisches Team einen talentierten sächsischen Nachwuchsfahrer weiter zu fördern. Für uns war Mika deshalb ganz klar unser Wunschkandidat für 2027. Er hat bereits gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt, und gleichzeitig sind wir überzeugt, dass da noch sehr viel mehr schlummert. Somit war die Vertragsverlängerung für 2027 der logische nächste Schritt.»

Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung kann Siebdrath ohne zusätzlichen Zukunftsdruck in das finale Wochenende der Saison gehen. Im Mittelpunkt stehen nun die beiden letzten Rennen des Jahres und der Kampf um eine bestmögliche Platzierung in der Meisterschaft.