Bösewicht Folger zahlte bei seinem Euro Moto-Comeback «Begrüßungsgeld»

32 Jahre ist der Ex-MotoGP-Pilot und Ex-IDM-Superbike-Champion Jonas Folger inzwischen alt und doch ist er nicht dagegen gefeit, wenngleich nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig, Regeln zu brechen. So geschehen am Donnerstag vor dem dritten Euro Moto-Wochenende in Most. Dieses nutzen der KTM-Edeltester und das Freudenberg Paligo - KTM Test Team zum ersten Renneinsatz, um die KTM 990 RC R weiter für die Supersport-WM-Saison 2027 konkurrenzfähig zu machen. Beim obligatorischen Riders Briefing am Donnerstagabend fehlte der Bayer und wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von 100 Euro verdonnert.

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Folger zahlt selbst

Die Strafe akzeptierte Jonas Folger natürlich ohne zu murren, nahm es aber auch ein wenig mit Humor. Mit einem Grinsen im Gesicht sagte er dazu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Ich habe das Riders Briefing förmlich verschlafen. Ich bin angekommen, hatte den Zeitplan noch nicht und eine Besprechung in der Box. Auf einmal klingelte das Telefon, aber da war es quasi schon zu spät. Das sind halt so Sachen. Wenn man einen Gaststart macht, weiß man natürlich nicht, zu welcher Uhrzeit die Briefings stattfinden. Eigentlich hatte ich das auch gar nicht auf dem Schirm. Jetzt sind halt 100 Euro futsch.» Und wer zahlt es? «Ich natürlich», wischt er eine vermeintliche Mitschuld des erfahren Freudenberg-IDM-Teams beiseite.

Am Ende des Tages landete er in der kombinierten Zeitenliste der FP1 und FP2 mit einer 1:37,178 auf Platz 7. Der Tagesbeste, Dirk Geiger, fuhr eine 1:35,649. Beim WM-Meeting im Mai an gleicher Stelle, stellte Can Öncü seine Yamaha YZF-R9 mit 1:33,802 auf die Pole Position, was Jonas Folger folgendermaßen kommentierte. «Bei 38 Grad Luft- und über 60 Grad Asphalttemperatur kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Eigentlich will ich das auch gar nicht einordnen, weil wir sind hier, um einen Maßstab von der Euro Moto und den Jungs hier zu haben. Aktuell sind wir noch ein bisschen weg, aber man muss auch sagen, dass wir hier sind, um zu testen. Mal funktioniert was, mal funktioniert was nicht, und die Zeit auf der Strecke ist auch begrenzt. Das haben wir gewusst und haben gesagt, es wäre eine Katastrophe, wenn wir nicht unter die ersten 10 kommen. Aber so passt das schon.»

Neue Teile für den Samstag

Zum Test unter Rennbedingungen führte er weiter aus: «Wir haben unsere To-Do-Liste, und die arbeiten wir ab. Heute Abend kommen auch noch ein paar neue Teile, dann geht die Arbeit morgen weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unter die Top-5 kommen können, dann dürften wir schwer zufrieden sein, auch wenn man bedenkt, dass wir mit den abgespeckten Motorspezifikationen für die WM 2027 fahren. Von daher ist unsere Platzierung heute gar nicht so verkehrt. Jetzt freue ich mich auf morgen, denn wir haben noch einige gute Ideen. So hoffe ich, dass wir noch ein Stück weiter nach vorn kommen. Ich schätze, dass wir uns zehntelweise nach vorn robben. Wir müssen nur schauen, inwieweit sich die anderen auch noch verbessern.»

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Zu den erwarteten neuen Teilen noch für dieses Wochenende erklärte er, dass diese nicht «just in Time» auf Grund der Erkenntnisse des heutigen Tages nach Most verbracht werden. «So schnell geht es nicht, die sind schon etwas länger in Arbeit und wären so oder so gekommen, bloß halt nicht schon vorm ersten Training.»