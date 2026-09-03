Moto2-WM-Teams 2027: Viel Bewegung im Fahrermarkt – der aktuelle Stand

In der Moto2-WM haben sich kürzlich einige Fragezeichen für die nächste Saison aufgelöst. Obwohl es die Spatzen längst von den Dächern pfeifen, ist der Transfer von Senna Agius (Intact GP) zu Red Bull KTM Tech3 für 2027 noch nicht offiziell bestätigt. Fakt ist: Durch den MotoGP-Aufstieg von etablierten Moto2-Assen wie Daniel Holgado, David Alonso, Izan Guevara und eben Agius werden die Teams der mittleren Kategorie nächstes Jahr neu formiert sein.

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Beim Aspar-Team von Jorge Martinez werden wie berichtet kommende Saison Moto3-WM-Leader Maximo Quiles und VR46-Schützling Celestino Vietti die Plätze von Holgado und Alonso ausfüllen. In der Truppe von Forward Racing soll es mittlerweile einen Nachfolger für Alex Escrig geben. Als sicher gilt, dass der Kumpel von Pedro Acosta 2027 in das Team von Italtrans wechseln und dort eine Kalex steuern wird. Anstelle von Escrig dürfte der Spanier Marcos Ramirez wieder in die Moto2-Klasse zurückkehren. Der 28-Jährige fuhr bis 2025 bei American Racing, verlor den Platz dort dann an den Tschechen Filip Salac. Nun bestreitet er für Forward die Events in Misano und Spielberg per Wildcard. Bereits in Aragon war er am Start – das Rennen dort beendete er auf Rang 20.

Kann Aron Canet bei Marc VDS bleiben?

Für den Fall, dass es bei Marc VDS nicht weitergeht, muss sich auch Routinier Aron Canet ein neues Team suchen. Der Spanier hat zwar Vertrag bis 2028 – durch den Tod von Mäzen Marc van der Straten ist im Moment nicht mehr sicher, ob Marc VDS 2027 noch in der Moto2-Klasse vertreten sein wird.

Ivan Ortola und Angel Piqueras bleiben beim MSi-Team. Der zweifache Moto2-Saisonsieger Ortola schien zunächst ein Kandidat auf den Platz bei Intact GP zu sein.

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Wie bei SPEEDWEEK.com berichtet, will KTM-Ajo-Moto3-Fahrer Alvaro Carpe bereits 2027 in die Moto2-Klasse aufsteigen. Der Spanier könnte Nachfolger von Izan Guevara bei Pramac werden.

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Neu aufstellen wird sich auch das SpeedRS-Team von Chassis-Bauer Luca Boscoscuro. Dort wird neben dem aktuellen Rookie Luca Lunetta 2027 mit Guido Pini ein weiterer junger Italiener andocken. Pini wird von Emilio Alzamora gemanagt, der lange auch Marc und Alex Marquez betreut hat.