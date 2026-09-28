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Alex Lowes (5.) nach Bimota-Heimrennen: «Waren so gut wie die anderen»

Mit 25 Punkten aus drei Rennen war Alex Lowes beim Superbike-Meeting in Cremona bester Nicht-Ducati-Pilot. Das Aushängeschild von Bimota beklagt, dass er fahrerisch nicht mehr herausholen konnte.

Superbike WM

Alex Lowes vor seinem Bruder Sam
Alex Lowes vor seinem Bruder Sam
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes vor seinem Bruder Sam
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Cremona war das Heimrennen von Bimota. Vom Werk in Rimini sind es etwa 250 km bis zur Rennstrecke. Natürlich waren zahlreiche Mitarbeiter, Partner und Sponsoren am Rennwochenende anwesend, um die Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani zu unterstützen.

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Zwei sechste und ein fünfter Platz durch Alex Lowes waren die besten Ergebnisse für die kleine Motorradschmiede, die seit der Übernahme durch Kawasaki ein Revival erlebt. Angesichts der vielen konkurrenzfähigen Ducati-Piloten im Teilnehmerfeld, können sich diese Ergebnisse sehen lassen – nur am Samstag war Garrett Gerloff (Kawasaki) auf Platz 5 der beste Fahrer eines anderen Fabrikats.

Lowes und Gerloff kreuzten im ersten Lauf 20 sec hinter Triple-Sieger Iker Lecuona (Ducati) die Ziellinie. Selbst auf seinen Zwillingsbruder Sam auf Platz 3 fehlten dem Bimota-Piloten 13 sec. Zu viel, findet der WM‑Vierte. «Ich hatte ein schönes Duell mit Garrett Gerloff», erzählte Lowes. «In den letzten Runden habe ich versucht, ihn zu überholen. Wir haben die Pace wirklich gut gehalten, und ich hatte das Gefühl, dass wir beide gut gefahren sind. Es wäre riskant gewesen, in der letzten Runde einen Überholversuch zu wagen. Es ist bitter, am Ende 20 Sekunden hinter dem Sieg zu liegen, denn wir sind wahrscheinlich genauso gut gefahren wie alle anderen – wenn man sich unsere Konstanz ansieht.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

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Am Sonntag wagte Lowes eine größere Änderung am Fahrwerk, was sich positiv auswirkte. Bei den kühleren Bedingungen im Superpole-Race fühlte es sich wirklich gut an, also sind wir für das zweite Rennen am Nachmittag dabei geblieben», erklärte der Engländer. «Es fühlte sich wieder richtig gut an, aber die Front machte mich manchmal etwas nervös, wenn das Bike rutschte. Abgesehen davon waren wir schneller und auch näher an den unabhängigen Ducatis dran, was unser Ziel war. Wir können wirklich zufrieden sein, denn wir haben gute Fortschritte gemacht, keine Fehler begangen und das letzte Rennen in Cremona genossen. Die Strecke hier war nicht einfach, aber es waren viele Fans da, und es war ein großartiges Wochenende.»

TV-Programm

In der Gesamtwertung hat sich die Situation für den Bimota-Piloten beim zehnten Saisonmeeting kaum geändert. Er steht weiterhin unter Druck von seinem Zwilling, der nur sieben Punkte hinter ihm WM-Fünfter ist.

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Pos
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Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

23

+31,636

1:29,513

6

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