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Zwei Rennstürze von Miguel Oliveira: Cremona eine bittere Pille für BMW

Nach dem Desaster von Magny-Cours präsentierte sich BMW beim Superbike-Meeting in Cremona konkurrenzfähiger. Durch zwei Rennstürze von Aushängeschild Miguel Oliveira gab es jedoch wenig Zählbares.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira stürzte in zwei von drei Rennen
Miguel Oliveira stürzte in zwei von drei Rennen
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira stürzte in zwei von drei Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach durchaus soliden Ergebnissen in der ersten Saisonhälfte der Superbike-WM 2026 lief bei BMW zuletzt nicht mehr viel zusammen – in Donington Park und Magny-Cours verpassten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci sogar die Top-10! Cremona sollte die Wende bringen. Hoffnungen setzte das ROKiT-Werksteam in den Einsatz einer neuen Schwinge, die über eine Renndistanz eine konstantere Performance ermöglichen soll.

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Die Arbeit des Testteams zahlte sich aus, insbesondere der Portugiese machte einen Schritt nach vorn. Als Neunter der Superpole war Oliveira nur 0,1 sec langsamer als der WM‑Vierte Alex Lowes (Bimota). In den Rennen war jedoch Platz 8 im Superpole-Race das beste und einzige Finish: In den beiden Hauptrennen stürzte der 31-Jährige.

«Cremona war eine bittere Pille, vor allem das zweite Rennen», gab Oliveira zu. «Wir hatten eine wirklich gute Pace und eine gute Ausgangsposition, um ein hervorragendes Ergebnis einzufahren. Leider habe ich in Kurve 10 etwas stärker die Hinterradbremse betätigt, bekam Chattering und konnte es nicht mehr abfangen. Das ist frustrierend, aber ich denke, dass wir jetzt besser dastehen als nach Magny-Cours, und das ist schon einmal positiv. Wir verlassen Cremona mit mehr Tempo, besserer Leistung und einer positiveren Einstellung. Das Ergebnis spiegelt nicht alles wider, was wir an diesem Wochenende erreicht haben.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

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Zur Wahrheit gehört aber auch: Als Oliveira im Samstagrennen in Runde 12 auf Position 10 liegend stürzte, hatte er bereits 17 sec Rückstand. Der zweite Lauf war bereits in der zweiten Runde beendet.

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«Mit Miguel hätten wir ohne die Stürze Top-5-Platzierungen erreichen können», ist jedoch Motorsport-Chef Sven Blusch überzeugt. «Nun müssen wir weiter daran arbeiten, dass er dies in Resultate umsetzen kann. Das Wichtigste ist: Beide Fahrer orientieren sich wieder nach vorn. Das gibt dem ganzen Team einen Push, wir wissen aber auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.»

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Zeit
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Punkte

01

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

23

+31,636

1:29,513

6

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