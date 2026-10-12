Australien-GP 2027: Red Bull ist Titelsponsor bei der Premiere in Adelaide

Der Große Preis von Australien wird 2027 vom 12. bis 14. November stattfinden – das erste Mal in der Stadt Adelaide anstatt auf Phillip Island. Am Montag gab die MotoGP Sports Entertainment Group bekannt, dass der österreichische Energy-Drink-Hersteller Red Bull bei der Premiere im nächsten Jahr und auch 2028 als Titelsponsor auftreten wird. Das MotoGP-Event wird somit in den nächsten beiden Saisons den Namen «Red Bull Grand Prix of Australia» haben.

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«Australien ist einer der leidenschaftlichsten und wichtigsten Märkte der MotoGP, und wir freuen uns sehr, Red Bull als Titelsponsor begrüßen zu dürfen, wenn wir 2027 in Adelaide ein spannendes neues Kapitel aufschlagen», betonte Carlos Ezpeleta, stellvertretender Geschäftsführer der MotoGP. «Der erste Red Bull Grand Prix von Australien in Adelaide wird ein Meilenstein für die MotoGP sein. Der neue Stadtkurs bietet eine unglaubliche Gelegenheit, den Sport ins Herz der Stadt zu bringen und ein spektakuläres Erlebnis für Fans, Teams und Fahrer gleichermaßen zu schaffen. Red Bull verfügt über eine beispiellose Erfolgsbilanz im Motorsport und teilt unseren Ehrgeiz, Weltklasse-Veranstaltungen und unvergessliche Fanerlebnisse zu bieten. Sie sind der perfekte Partner, um gemeinsam die Zukunft des Grand Prix von Australien zu gestalten.»

Die neue Strecke in Adelaide ist 4,13 km lang und verfügt über 15 Kurven. Der Große Preis von Australien wird als vorletztes Event der MotoGP-Saison 2027 stattfinden.

Peter Malinauskas, Ministerpräsident des Bundesstaats Südaustralien, ergänzte: «Red Bull ist eine der bekanntesten Marken der Welt, und dass wir sie als Titelsponsor für Adelaides ersten MotoGP-Grand-Prix gewinnen konnten, ist eine enorme Anerkennung für diese Veranstaltung und ein großer Coup für Südaustralien. Genau diese Art von globaler Partnerschaft wollen wir gewinnen – eine, die enorme internationale Aufmerksamkeit bringt, für Begeisterung sorgt und dazu beiträgt, Adelaide als unverzichtbares Reiseziel im MotoGP-Kalender zu etablieren. Wir bauen hier etwas Besonderes auf, und mit der Zusammenarbeit von Red Bull und der MotoGP bereiten wir uns auf ein unglaubliches erstes Rennen im Jahr 2027 vor.»

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