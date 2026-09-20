Live-Ticker Spielberg: Freudentaumel bei KTM – 1. MotoGP-Sieg für Acosta!

Der Traum von KTM, Red Bull und Pedro Acosta ging in Erfüllung: Ausgerechnet beim Heimrennen des Motorradherstellers und des Energy-Drink-Giganten hat Pedro Acosta in Spielberg zum ersten Mal in seiner erstaunlichen Karriere in der höchsten Klasse gewonnen. Es brauchte 56 Versuche, 15 Mal stand der Spanier davor bereits auf dem Podium, die Titel in der Moto3- und Moto2-WM nicht zu vergessen.

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Auf Pole-Position stand auf dem Red Bull Ring Jorge Martin, neben ihm nahmen Marc Marquez und Acosta Aufstellung. In Reihe 2 sahen wir Marco Bezzecchi, Ai Ogura (beide Aprilia) und Alex Marquez (Ducati). Reihe 3 bildeten Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio (beide Ducati) sowie Yamaha-Star Fabio Quartararo.

Was im Grand Prix im grünen Herzen Österreichs geschah, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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