MotoGP-Titelkampf 2026: Ein Wettrennen der Zermürbung

Will überhaupt jemand die letzte MotoGP-Weltmeisterschaft der 1000er-Ära gewinnen? Die Frage ist flapsig formuliert, doch nach einer ganzen Reihe von Unglücken bei mehreren Titelkandidaten könnte man sich das tatsächlich fragen – zumal derzeit kein Ende in Sicht ist.

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Natürlich ist es noch früh in der gemeinsam längsten Saison aller Zeiten. Doch nachdem mehrere Spitzenfahrer durch unterschiedlichste Rückschläge entweder im Krankenhaus gelandet sind oder ihre Zeit in hyperbaren Regenerationskammern verbringen, dürfte Konstanz auf dem langen Weg bis zum Finale in Valencia im November genauso wichtig werden wie pure Geschwindigkeit.

Die Liste der Betroffenen ist ziemlich deprimierend.

Bei Marc Marquez, für viele weiterhin der Favorit auf die Titelverteidigung, begann alles sogar noch vor dem Ende der vergangenen Saison. Der Sturz in Indonesien, kurz nach dem Titelgewinn in Japan, sorgte nicht nur dafür, dass er die letzten Rennen verpasste, um sich erneut an der rechten Schulter operieren zu lassen.

Es lockerte sich zudem unbemerkt eine Schraube einer früheren Operation am selben Gelenk. Zunächst hatte das keinerlei erkennbare Auswirkungen … bis Marc wieder begann, seinen einzigartig physischen Fahrstil am absoluten Limit einzusetzen. Dann begann die Schraube, auf den Radialnerv zu drücken.

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Marc war weiterhin unfassbar schnell und ließ sich nichts anmerken, doch er kämpfte sichtbar und verfügte nicht mehr über seine gewohnte erdrückende Überlegenheit. Er hatte bereits eine weitere Operation nach dem sechsten Saisonevent in Barcelona geplant, um das Problem zu beheben.

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Dazu kamen mehrere Stürze, einige davon extrem spektakulär. Der erste Ausfall in Thailand kam zustande, nachdem er einen Kerb so hart getroffen hatte, dass sich die Hinterradfelge verbog. Hatte das nichts mit der Verletzung zu tun? Rückblickend bin ich mir da nicht mehr so sicher.

In Spanien folgte ein heftiger Crash, einen Tag nach einem sehr glücklichen Sprint-Sieg in einem verrückten Regenrennen. Ein weiterer ungewöhnlicher Fehler eines Fahrers, der unterhalb seines normalen Leistungsniveaus agierte, dazu erneut ein heftiger Highsider. Und wieder entkam er glimpflich.

Nicht so beim fünften Rennwochenende in Frankreich. Dort zog er sich bei einem massiven Sturz einen Knochenbruch im Fuß zu.

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Erst jetzt, in einer tränenreichen Szene in der Box, gestand er seinem Team, dass er praktisch «mit anderthalb Armen» gefahren sei. Die zuvor privat geplante Operation zur Reparatur der Schraube wurde öffentlich bekannt, zusätzlich kam die Operation am Fuß hinzu. Damit droht ihm eine Pause von mindestens zwei Rennen, möglicherweise mehr – und seine ohnehin schwierige Titelverteidigung wirkt bei nun 85 Punkten Rückstand noch komplizierter.

Das Profil der Verletzten bestätigt einmal mehr die alte Weisheit: Motorradrennen sind gefährlich.

Die MotoGP schrammte knapp an einer Katastrophe vorbei

Extrem gefährlich sogar für Alex Marquez, der beim sechsten Saisonevent in Katalonien nur hauchdünn an der Streckenbegrenzung vorbeischrammte. Die Abflussrinne neben der Strecke zerlegte seine Ducati augenblicklich vollständig und schleuderte Trümmerteile in die nachfolgenden Fahrer.

Alex wurde zum Zeitpunkt des Schreibens noch wegen einer Fraktur im Nacken untersucht – das gebrochene Schlüsselbein (erstaunlicherweise die einzige weitere Fraktur) wurde sofort mit einer Platte fixiert. Doch der Sieger des Sprint-Rennens vom Vortag und wahrscheinliche Sieger des Grand Prix am Sonntag dürfte so schnell nicht zurückkehren.

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Später am selben Tag erlebte Johann Zarco – eine der Schlüsselfiguren in Hondas Aufschwung – seinen eigenen Albtraum in einem jener vorhersehbaren und immer wiederkehrenden Verwicklungen in der ersten Kurve. Drei Motorräder waren beteiligt, dabei geriet das Bein des Franzosen ins Hinterrad von Bagnaias Ducati.

Es war ein schrecklicher Unfall. Zarco hatte Glück, lediglich einen kleineren Beinbruch und schwerere Schäden an den Bändern im Knie davonzutragen – neben weiteren Blessuren. Trotzdem erklärte er sich später als «mehr erschrocken als verletzt». Erneut wurden Stimmen laut, die Startlinie näher an Kurve 1 zu verlegen, um solche Unfälle künftig zu vermeiden.

Einer der großen WM-Favoriten führt die Sturzstatistik an

Ebenfalls in Katalonien stürzte Jorge Martin beinahe ununterbrochen – nur eine Woche nachdem er sich mit einem Doppelsieg in Frankreich als ernsthafte Bedrohung für Aprilia-Teamkollege Bezzecchi präsentiert hatte. Zwei Ausfälle wurden von einem weiteren heftigen Crash bei den Tests am Montag nach dem Rennen gefolgt. Damit kam Martin in Barcelona innerhalb von drei Tagen auf insgesamt sechs Stürze.

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Ein Blick in die offizielle Statistik zeigt: Martin hat in dieser Saison bereits 13 Stürze verzeichnet – mit großem Abstand der höchste Wert. Alex Marquez liegt bei 9, Acosta, Binder und Bezzecchi jeweils bei 8.

Auch WM-Leader Bezzecchi bewegt sich permanent am Limit. Er stürzte bereits in drei der ersten sechs Sprint-Rennen. Wenn das so weitergeht, riskiert auch er bald Rennpausen.

Mugello: Wo sich der schnellste Sturz ereignete

Mit diesen unangenehmen Gedanken reist die MotoGP nun nach Mugello. Anders als Montmelo gilt die Strecke nicht als besonders gefährlich, dafür aber als extrem schnell. Dort stellte Brad Binder 2023 den Top-Speed-Rekord von 366,1 km/h auf. Und dort ereignete sich 2013 auch der schnellste Sturz der MotoGP-Geschichte, als Marc Marquez am Ende der beeindruckenden Geraden bei 337,8 km/h im Gras die Kontrolle verlor. Und die Unfallstelle aus eigener Kraft verließ.

Und nun? Bedeutet das, dass wir nicht mehr nach Mugello fahren sollten? Dass überall Schikanen eingebaut werden müssen, sobald die Geschwindigkeiten über einen bestimmten Wert steigen – sagen wir 160 km/h? Dass die MotoGP inzwischen zu wertvoll geworden ist?

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Am Vorabend der TT – laut mancher Puristen die Heimat des echten Motorradrennsports – sollte man diesen Gedanken lieber schnell wieder verwerfen.

Motorradrennen sind lebensgefährlich. Das lässt sich nicht ändern. Gleichzeitig bestätigen sie das Leben auf einzigartige Weise. Daran sollte man festhalten.