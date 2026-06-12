MotoGP-Weltmeister Marc Marquez: Sitzprobe im Formel-1-Audi in Barcelona

Die MotoGP-WM pausiert nach dem von einem Massencrash geprägten Großen Preis von Ungarn am Balaton Park Circuit an diesem Wochenende, ehe es dann auf den Traditionskrus von Brünn weitergeht. Diese kurze Pause nutzte Marc Márquez am Freitag für einen Abstecher zu den Kollegen der Vierradweltaus. Der 33-jährige MotoGP-Weltmeister und Ducati-Star stattete dem Audi-Revolut-Team bei der Formel 1 in Barcelona einen Besuch ab.

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In der Box auf dem Circuit de Catalunya unterhielt sich Marquez zunächst ausführlich mit den beiden Audi-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto – dabei wirkte das Trio sehr locker und war zu Scherzen aufgelegt. Dann nahm der neunfache Weltmeister eine Sitzprobe im Audi von Bortoloti. Dabei konnte sich der 100-fache Grand-Prix-Sieger ein breites Grinsen nicht verkneifen. Für Marquez gab es dann als Souvenir der Audi-Mannschaft einen signierten Rennschuh.

Marc Marquez: Platz genommen im Audi-F1 Foto: Audi Sport Marc Marquez: Platz genommen im Audi-F1 © Audi Sport

Zur Erinnerung: Marquez hat selbst bereits Formel-1-Erfahrung gesammelt. Der Ausnahmekönner durfte im Juni 2018 als Lohn für seinen MotoGP-WM-Titel auf dem Red Bull-Ring einen Boliden steuern. Damals war es ein umlackierter Red Bull-F1-Prototype aus dem Jahr 2012 im Toro-Rosso-Look. Mark Webber und der unvergessene Niki Lauda fungierten bei dieser Gelegenheit unter den gestrengen Augen von Dr. Helmut Marko als Einweiser für den Zweirad-Superstar.

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Marquez erzielte damals nach einigen Proberunden eine persönliche Bestzeit von 1:14 min. Ob nun auch mit der Audi-Truppe weitere Versuche geplant sind, wurde bislang nicht überliefert. Für Marquez läuft es nach einer Verletzungsorgie wieder sehr erfreulich. Alleine in Balaton konnte «MM93» über das Ungarn-Wochenende 30 WM-Punkte auf Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) gutmachen.