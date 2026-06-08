Nach schwerem Hangtown-Crash: Verletzungsupdate Justin Cooper (Yamaha)

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper hatte im zweiten Lauf der zweiten Etappe der US Nationals in Hangtown einen schweren Unfall. Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup stürzte in der ersten Runde direkt vor ihm. Cooper konnte Haarups Bike nicht ausweichen und flog über den Lenker zu Boden.

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Cooper bewusstlos – rote Flagge

Der zweite Lauf in Hangtown wurde mit roter Flagge abgebrochen Foto: AMA Der zweite Lauf in Hangtown wurde mit roter Flagge abgebrochen © AMA

Justin Cooper lag regungs- und bewusstlos am Boden. Das Rennen wurde sofort mit roter Flagge abgebrochen. Die Sanitäter bewerteten seine Situation als kritisch und befürchteten schwere Nacken-, Rücken- und Kopfverletzungen. Sie brachten den Verletzten umgehend ins Krankenhaus. Als Cooper wieder zu Bewusstsein kam, reagierte er auf Fragen und konnte zum Glück alle Gliedmaßen bewegen. Er hatte beim Aufschlag auf den Boden eine Gehirnerschütterung erlitten.

Statement von Justin Cooper

«Ich hatte einen guten Start in den zweiten Lauf, aber an der Bergabpassage keine Chance auszuweichen. Ich habe eine Gehirnerschütterung und ich habe überall Schmerzen, aber sonst ist alles in Ordnung. Ich erinnere mich an alles, auch an den Start. Ich gehe es Tag für Tag an und werde zurückkehren, wenn ich dazu bereit bin.»

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Cooper hatte den Saisonauftakt in Pala mit einem 3-6-Ergebnis auf dem 4. Gesamtrang beendet und beendete den ersten Lauf von Hangtown auf Platz 8. In der Meisterschaft fiel Cooper von Platz 4 auf 8 zurück.