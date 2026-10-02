Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Ai Ogura (Aprilia) enttäuscht: Ausgerechnet in Motegi verpasste er das Q2

Trackhouse-Aprilia-Fahrer Ai Ogura muss bei seinem MotoGP-Heimauftritt in Motegi am Samstag durch das Q1. Was am Freitag schiefgelaufen ist und wie er den Auftritt vor seinen Fans erlebte.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen
Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen
Foto: motogp.com
Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen
© motogp.com

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Ai Ogura musste sich am Freitag in Motegi im MotoGP-Zeittraining mit Position 15 zufriedengeben. Dabei ließ der Trackhouse-Aprilia-Pilot immerhin Vorjahressieger Pecco Bagnaia (Ducati) hinter sich. Dennoch war der Japaner sauer – er muss am Samstagvormittag durch das Q1, um in die wichtige Q2-Session zu kommen.

Werbung

Werbung

Auch Oguras spanischer Trackhouse-Teamkollege Raul Fernandez verpasste das Q2, er landete auf Position 13. Ogura: «Der Tag war nicht gut. Ich hatte in den harten Bremszonen sehr oft ein blockierendes Vorderrad. Das war das Hauptproblem heute.» Nach einer kurzen Nachdenkpause ergänzte er: «Das zweite Bike fühlte sich dann sehr ähnlich an wie das Einser-Motorrad.» Motorrad Nummer 1 musste er zu Beginn der Session am Ende der Start-Ziel-Gerade mit Motorschaden abstellen.

Das Training wurde für rund zehn Minuten unterbrochen, um die Strecke zu reinigen, weil die RS-GP Öl verloren hatte.

Im Artikel erwähnt

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Neuer Asphalt lässt Ogura kalt

Der neue Belag in Motegi reißt den Moto2-Weltmeister von 2024 nicht von den Socken: «Der Asphalt macht aus meiner Sicht keinen so großen Unterschied. Es sieht aber danach aus, als würden wir jetzt in allen Klassen etwas schneller sein. Ich denke, jeder mag den neuen Asphalt», so Ogura. Auf Spekulationen über das mögliche Q2 wollte Ogura erst gar nicht eingehen. «Es war nicht unmöglich – ich bin aber im Q1 gelandet, das sagt alles.»

TV-Programm

Zu seinem Auftritt vor den heimischen Fans sagte Ogura: «Es macht keinen großen Unterschied. Ich fühle nicht wirklich mehr Druck», winkte der 25-Jährige ab. «Man hat einfach weniger Zeit für die gewohnten Dinge. Es hat mich natürlich viel mehr Zeit gekostet, meine Wege abzuspulen. Aber der Rest macht eigentlich kaum einen Unterschied.»

Spannend: Ausgerechnet Fabio Quartararo – der Franzose fährt bei Oguras künftigem Arbeitgeber Yamaha – stahl in Motegi am Freitag mit Platz 7 einigen anderen MotoGP-Assen die Show.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#
Runden
Zeit

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

1:42,811

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+0,076

03

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

+0,100

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+0,218

05

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+0,349

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

24

+0,386

07

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

25

+0,419

08

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+0,464

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

22

+0,495

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

22

+0,574

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien