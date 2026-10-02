Ai Ogura (Aprilia) enttäuscht: Ausgerechnet in Motegi verpasste er das Q2

Ai Ogura musste sich am Freitag in Motegi im MotoGP-Zeittraining mit Position 15 zufriedengeben. Dabei ließ der Trackhouse-Aprilia-Pilot immerhin Vorjahressieger Pecco Bagnaia (Ducati) hinter sich. Dennoch war der Japaner sauer – er muss am Samstagvormittag durch das Q1, um in die wichtige Q2-Session zu kommen.

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Auch Oguras spanischer Trackhouse-Teamkollege Raul Fernandez verpasste das Q2, er landete auf Position 13. Ogura: «Der Tag war nicht gut. Ich hatte in den harten Bremszonen sehr oft ein blockierendes Vorderrad. Das war das Hauptproblem heute.» Nach einer kurzen Nachdenkpause ergänzte er: «Das zweite Bike fühlte sich dann sehr ähnlich an wie das Einser-Motorrad.» Motorrad Nummer 1 musste er zu Beginn der Session am Ende der Start-Ziel-Gerade mit Motorschaden abstellen.

Das Training wurde für rund zehn Minuten unterbrochen, um die Strecke zu reinigen, weil die RS-GP Öl verloren hatte.

Ai Ogura Foto: Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose

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Neuer Asphalt lässt Ogura kalt

Der neue Belag in Motegi reißt den Moto2-Weltmeister von 2024 nicht von den Socken: «Der Asphalt macht aus meiner Sicht keinen so großen Unterschied. Es sieht aber danach aus, als würden wir jetzt in allen Klassen etwas schneller sein. Ich denke, jeder mag den neuen Asphalt», so Ogura. Auf Spekulationen über das mögliche Q2 wollte Ogura erst gar nicht eingehen. «Es war nicht unmöglich – ich bin aber im Q1 gelandet, das sagt alles.»

Zu seinem Auftritt vor den heimischen Fans sagte Ogura: «Es macht keinen großen Unterschied. Ich fühle nicht wirklich mehr Druck», winkte der 25-Jährige ab. «Man hat einfach weniger Zeit für die gewohnten Dinge. Es hat mich natürlich viel mehr Zeit gekostet, meine Wege abzuspulen. Aber der Rest macht eigentlich kaum einen Unterschied.»

Spannend: Ausgerechnet Fabio Quartararo – der Franzose fährt bei Oguras künftigem Arbeitgeber Yamaha – stahl in Motegi am Freitag mit Platz 7 einigen anderen MotoGP-Assen die Show.