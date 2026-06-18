Di Giannantonio: Kritik am 850er-Test, Liebeserklärung an den Kurs in Brünn

Fabio Di Giannantonio blickt dem MotoGP-Wochenende in Brünn mit Optimismus entgegen. Der VR46-Ducati-Pilot nutzte die kurze Pause nach dem Grand Prix von Ungarn, um die Probleme mit seinem verletzten Finger in den Griff zu bekommen. Vor allem die Rückkehr in das traditionsreiche Automotodrom Brno sorgt beim Italiener für Vorfreude.

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«Mir geht es besser, definitiv besser. Diese kurze Auszeit war absolut notwendig, um meinen Finger zu behandeln. Jetzt kann ich ihn endlich wieder ein wenig beugen, und alles fühlt sich viel normaler an», berichtete Di Giannantonio am Donnerstag in Brünn. Die Verletzung hatte ihn in den vergangenen Rennen stärker eingeschränkt, als es von außen sichtbar war. Besonders bei Richtungswechseln machte sich das Problem bemerkbar.

«Bei den letzten beiden Grands Prix musste ich meinen Fahrstil etwas anpassen, weil ich festgestellt habe, wie viel Kraft man mit dem kleinen Finger aufbringt. Ohne ihn richtig einsetzen zu können und ohne den Nerv vollständig zu nutzen, war es manchmal wirklich schwierig, Richtungswechsel zu machen», erklärte der Italiener. Hinzu kamen starke Schmerzen entlang der Sehne, die ihn sogar beim Training abseits der Rennstrecke behinderten. «Jetzt fühlt sich alles wieder normaler an und ich bin gespannt, ob ich wieder ganz natürlich fahren kann.»

Vollständig beschwerdefrei ist die Startnummer 49 allerdings noch nicht. «Wenn ich den Finger strecke, habe ich zwar noch Schmerzen, aber sie sind gut zu kontrollieren», stellte Di Giannantonio klar.

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Liebeserklärung an das Automotodrom in Brünn

Noch größer als die Erleichterung über seinen Gesundheitszustand ist die Vorfreude auf die Strecke selbst. Brünn zählt für den 27-Jährigen zu den absoluten Highlights im MotoGP-Kalender. Bereits in der Moto3 und Moto2 gehörte der Italiener auf dem anspruchsvollen Kurs regelmäßig zu den Schnellsten.

«Ich liebe diese Strecke. Sie gehört zu meinen Top-3-Strecken. Sie ist wunderschön. In der Moto3 und Moto2 war ich hier immer ziemlich schnell, deshalb erwarte ich, dass ich auch diesmal schnell sein werde», sagte Di Giannantonio. Gemeinsam mit seinem Team analysierte er die Schwierigkeiten aus dem Vorjahr und glaubt inzwischen zu wissen, warum er damals nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte.

«Wir haben uns die Daten vom vergangenen Jahr noch einmal angesehen und die Dinge etwas analysiert. Wir glauben zu verstehen, woran es lag. Jetzt müssen wir das auf der Strecke bestätigen. Andererseits war das Motorrad damals auch sehr unberechenbar», erinnerte er sich an die zickige Desmosedici GP25. «Deshalb würde ich das vergangene Wochenende nicht überbewerten. Ich denke, dass wir dieses Jahr deutlich stärker sein können.»

Warum Brünn einen derart hohen Stellenwert bei ihm genießt, erklärte Di Giannantonio mit leuchtenden Augen. «Die Strecke geht ständig bergauf und bergab. Der letzte Sektor ist verrückt. Diese Richtungswechsel bergauf – unglaublich. Dann geht es wieder bergab, dazu kommt die Passage im Stadion, die langen Kurven und die hohen Geschwindigkeiten. Es ist fantastisch. Eine Oldschool-Strecke, auf der man Mut braucht. Genau so muss eine MotoGP-Strecke sein.»

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In seiner persönlichen Rangliste befindet sich Brünn in bester Gesellschaft. «Wenn wir ehrlich sind, dann sind Mugello, Brünn und Phillip Island die Top 3. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Aber das sind die besten Strecken.»

Di Giannantonio beim Montags-Test nicht im Einsatz

Auch der Pirelli-Test am Montag nach dem Grand Prix war am Donnerstag ein Thema. In vier Tagen werden ausgewählte Stammfahrer erstmals die neuen 850er-MotoGP-Prototypen mit den künftigen Einheitsreifen von Pirelli testen. Di Giannantonio wird nicht dabei sein. Der Italiener wechselt nach aktuellem Stand zum Saisonende von Ducati zu KTM und gehört deshalb nicht zum Kreis der Testfahrer.

Einen entscheidenden Performance-Vorteil für die Teilnehmer erwartet er zwar nicht, dennoch sieht er die Situation kritisch. «Für die Fahrer selbst ist es wahrscheinlich kein großer Vorteil. Ich habe selbst schon erlebt, dass man Testtage verpasst und trotzdem schnell sein kann. Was ich allerdings nicht wirklich fair finde, ist, dass einige Fahrer bereits Feedback an Pirelli geben können.»

Darüber hinaus könnten einzelne Hersteller und Fahrer schon jetzt wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft sammeln. «Manche Hersteller haben dadurch bereits die Möglichkeit, mit ihren zukünftigen Fahrern zu arbeiten. Ich fahre im Moment für Ducati. Für mich ist es also perfekt, wenn Marc (Marquez) und Aldeguer das Motorrad testen. Aus Sicht von Ducati ist das ideal. Aber für die Zukunft und für die anderen Fahrer sieht das anders aus. Ich denke, dass es weder für alle Hersteller noch für alle Fahrer fair ist – und ehrlich gesagt auch nicht für Pirelli.»

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