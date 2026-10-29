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Philipp Öttl (30): Jetzt steht auch seine Zukunft in der Supersport-WM fest

Aufgrund der Balance-Regel agierten die Ducati-Fahrer in der Supersport-WM 2026 regelmäßig chancenlos. Mit neuer Panigale V2 und angepassten Vorschriften soll sich das im nächsten Jahr ändern.

Supersport-WM

Philipp Öttl bleibt eine dritte Saison im Team Feel Racing Ducati
Philipp Öttl bleibt eine dritte Saison im Team Feel Racing Ducati
Foto: gold & goose
Philipp Öttl bleibt eine dritte Saison im Team Feel Racing Ducati
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Nach Titeln von Nicolo Bulega (2023) und Adrian Huertas (2024) wurde die Balance-Regel in der Supersport-WM dieses Jahr derart angewandt, dass sämtliche Vorteile von Ducati dahin waren. Zwölf Teilnehmer pilotierten eine Panigale V2, einige von ihnen sind sehr starke Fahrer in hervorragenden Teams. Doch nur fünf der 24 Rennen wurden auf einer Ducati gewonnen: Drei von Jaume Masia und jeweils eines von Philipp Öttl und Alessandro Zaccone. Das zeigt sich auch im Gesamstand: Der beste Ducati-Pilot Masia kam nur auf Platz 6, Öttl wurde Achter und Zaccone Zehnter.

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Für 2027 wird sich vieles ändern, dann wird die Leistung der Supersport-Maschinen von heute zirka 145 auf dann 130 PS reduziert. Ducati wird nächstes Jahr mit der neuen Panigale V2 antreten, die bereits seit 2025 käuflich ist. Triumph hat eine Street Triple RS mit neuem Dreizylindermotor mit 800 statt jetzt 765 ccm. ZX Moto und QJ Motor, zukünftig mit Partner Ten Kate, bringen ebenfalls neue Homologationsmodelle. Und Honda konnte sich immerhin zu einem Facelift der CBR600RR durchringen. Außerdem neu: Michelin löst Pirelli als Ausrüster der Einheitsreifen ab.

Ducati setzt großes Vertrauen in Philipp Öttl

Wie sehr Ducati und das Team Feel Racing die Fähigkeiten von Philipp Öttl schätzen, unterstreicht die Tatsache, dass er als Entwicklungsfahrer der neuen Panigale V2 ausgewählt wurde und 2026 mehrere Tests absolvierte.

Im Artikel erwähnt

In Assen wurde dieses Jahr der erste gemeinsame Sieg gefeiert, drei weitere Podestplätze stehen seit 2025 zu Buche. Das erste Gespräch bezüglich Vertragsverlängerung gab es im Rahmen des Mugello-GP Ende Mai, seither stand Vater und Manager Peter Öttl im Austausch mit der Casolari-Familie, der das Team Feel Racing gehört. In den vergangenen Monaten bestätigten Team und Fahrer, dass es gemeinsam weitergehen soll – es wurden auch keine anderweitigen Gespräche geführt. Inzwischen steht fest: Philipp Öttl fährt 2027 seine dritte Saison für Feel Ducati!

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Fixe Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:

Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)

AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)

GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), noch offen

Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)

ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)

Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?

QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)

PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)

Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)

Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), noch offen

Feel Ducati: Philipp Öttl (D)

Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen

WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen

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Albert Arenas

AS Racing Team

389

2

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

308

3

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

274

4

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

263

5

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

230

6

Jaume Masiá

Orelac Racing Verdnatura

229

7

Roberto Garcia

GMT94 Yamaha

182

8

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

173

9

Matteo Ferrari

WRP Racing

173

10

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

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