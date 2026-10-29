Philipp Öttl (30): Jetzt steht auch seine Zukunft in der Supersport-WM fest
Aufgrund der Balance-Regel agierten die Ducati-Fahrer in der Supersport-WM 2026 regelmäßig chancenlos. Mit neuer Panigale V2 und angepassten Vorschriften soll sich das im nächsten Jahr ändern.
Nach Titeln von Nicolo Bulega (2023) und Adrian Huertas (2024) wurde die Balance-Regel in der Supersport-WM dieses Jahr derart angewandt, dass
Für 2027 wird sich vieles ändern, dann wird die Leistung der Supersport-Maschinen von heute zirka 145 auf dann 130 PS reduziert. Ducati wird nächstes Jahr mit der neuen Panigale V2 antreten, die bereits seit 2025 käuflich ist. Triumph hat eine Street Triple RS mit
Ducati setzt großes Vertrauen in Philipp Öttl
Wie sehr Ducati und das Team Feel Racing die Fähigkeiten von Philipp Öttl schätzen, unterstreicht die Tatsache, dass er als
In Assen wurde dieses Jahr der erste gemeinsame Sieg gefeiert, drei weitere Podestplätze stehen seit 2025 zu Buche. Das erste Gespräch bezüglich Vertragsverlängerung gab es im Rahmen des Mugello-GP Ende Mai, seither stand Vater und Manager Peter Öttl im Austausch mit der Casolari-Familie, der das Team Feel Racing gehört. In den vergangenen Monaten bestätigten Team und Fahrer, dass es gemeinsam weitergehen soll – es wurden auch keine anderweitigen Gespräche geführt. Inzwischen steht fest: Philipp Öttl fährt 2027 seine dritte Saison für Feel Ducati!
Fixe Teams & Fahrer Supersport-WM 2027:
Kawasaki: Jaume Masia (E), David Salvador (E)
AS Yamaha: Jeremy Alcoba (E), Aldi Mahendra (IND)
GMT94 Yamaha: Roberto Garcia (E), noch offen
Kofler Yamaha: Andreas Kofler (A)
ZX Moto: Valentin Debise (F), Federico Caricasulo (I)
Honda: Ana Carrasco (E), Perolari?
QJ Motor Ten Kate: Can Öncü (TR), Zonta van den Goorbergh (NL)
PTR Triumph: Dominique Aegerter (CH), Joshua Whatley (GB)
Renegade Triumph: Tom Booth-Amos (GB), Ayumu Sasaki (J)
Compos Triumph: Ondrej Vostatek (CZ), noch offen
Feel Ducati: Philipp Öttl (D)
Orelac Ducati: Marcos Ramirez (E), noch offen
WRP Ducati: Matteo Ferrari (E), noch offen
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