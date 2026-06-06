Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Bastianini (KTM) sah erstmals das Ziel am Balaton, vor Ducati-GP26-Piloten

Wieder verbaute sich Enea Bastianini den Weg zu einem Topresultat am Freitag. Von Startplatz 14 entwaffnete der KTM-Tech3-Pilot unter anderem den WM-Dritten Fabio Di Giannantonio und Pecco Bagnaia.

MotoGP

Von 14 auf 8: KTM-Pilot Enea Bastianini überzeugte im Sprint
Von 14 auf 8: KTM-Pilot Enea Bastianini überzeugte im Sprint
Foto: Gold and Goose
Von 14 auf 8: KTM-Pilot Enea Bastianini überzeugte im Sprint
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Was wäre, wenn…? Diese Frage musste sich Enea Bastianini auch in Ungarn gefallen lassen. Was wäre, wenn er es bereits am Freitag ins Q2 geschafft hätte? Das notwendige Tempo konnte der Italiener abrufen – aber erst im Sprintrennen, das er nach unbefriedigendem Q1 nur von Position 14 aus in Angriff nahm.

Werbung

Werbung

Bereits beim Start kassierte «La Bestia» vier Gegner, kam aus Runde 1 am Hinterrad von Pecco Bagnaia und Fabio Di Giannantonio zurück, die aus Reihe 2 losgebraust waren. Schon in Runde 2 ging es am WM-Dritten auf der VR46-Ducati vorbei. Dabei kamen die Schwäche des Landsmanns und die Pace des KTM-Piloten zusammen. Auf der am Samstag wärmeren Piste gelang Bastianini im schnellsten Umlauf eine 1:38,4 min. Acosta, der sich konstant auf Platz 2 hielt und zur Siegerehrung durfte, kam auf eine Zeit von 1:38,3 min.

Entsprechend fielen die Kommentare des Piloten aus Rimini nach dem achten Saison-Sprint wieder einmal sehr gemischt aus. Bastianini: «Ich bin nicht glücklich, wie das Qualifying gelaufen ist Mein Potenzial ist in Ungarn definitiv besser als Platz 14. Ich habe leider auch im Qualifying einen Fehler auf der Bremse gemacht.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bastianini, der 2027 nicht mehr auf der Liste bei Tech3 steht, weiter: „Das ist überhaupt mein großes Problem und der einzige Unterschied zu Pedro. Seine Art zu bremsen passt auf diese Art von Rennstrecke sehr viel besser als meine. Bei mir kommt in jeder Session nach zwei oder drei Runden viel Unruhe in die Front des Motorrads Und dennoch war ich im Sprint damit nahezu gleich schnell wie Pedro.»

Die Gesamtbilanz spricht Bände. Vor dem Großen Preis von Ungarn fehlen Acosta auf WM-Rang 4 68 Punkte zur WM-Führung, bei Bastianini auf Position 13 fehlen aussichtslose 139 Punkte. Was dagegen als Erfolg gesehen werden kann: Nach einem Fiasko-Debüt-GP vor einem Jahr mit zwei Stürzen war es die erste Zielankunft, die zudem noch WM-Punkte abwarf.

Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Aldeguer
Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

03

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

06

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

07

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

08

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

10

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Catalunya Testing 2026

    18.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  5. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM