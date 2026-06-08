Iker Lecuona nach MotoGP-Einsatz in Ungarn: «Konnte mein Potenzial zeigen»

Es war eine Überraschung, als Iker Lecuona von Ducati für den Ungarn-GP als Ersatz für den verletzten Gresini-Piloten Álex Márquez nominiert wurde. Ein Vorteil für den Superbike-WM-Zweiten: Die seriennahe Weltmeisterschaft gastierte erst vor einem Monat auf dem Balaton Park Circuit (drei zweite Plätze), zudem bestritt er 2020 mit KTM eine volle Saison in der Prototypenserie.

Werbung

Werbung

Die Umstellung auf die Desmosedici und auf die Reifen von Michelin war dennoch kein leichtes Unterfangen. Als 16. der Startaufstellung waren starke Ergebnisse schwierig, doch nach Platz 18 im Sprint überzeugte der Aruba.it Ducati-Werkspilot im Sonntagsrennen als Siebter.

«Ein schönes Comeback in diesem Paddock als Siebter», sagte der werdende Vater am Sonntagnachmittag mit einem breiten Grinsen. Als ich sah, wie Martin die erste Kurve anbremste, wusste ich und jeder um mich herum, dass das gefährlich wird. Also haben wir noch stärker verzögert und haben die Kurve bekommen. Zuerst glaubte ich, dass das Rennen abgebrochen werden könnte. Zum Glück wurde offenbar niemand schwer verletzt, das ist positiv. Ich selbst habe mir vor einem Jahr in der ersten Kurve den Arm gebrochen.»

Begünstigt wurde das zweitbeste MotoGP-Finish des Spaniers von einem Unfall mit fünf Piloten in der ersten Kurve. Aber Lecuona fuhr solide Rundenzeiten auf dem Niveau der Top-10.

Werbung

Werbung

«Mit meinem Rennen bin ich absolut glücklich», betonte der aus Valencia stammende Lecuona. «Ich musste häufiger eine weite Linie fahren, als ich es erwartet hatte. Dadurch habe ich viel Zeit verloren, bis ich Miller ein- und überholt habe. Danach sah ich Moreira und wollte ihn mir noch schnappen, aber das klappte nicht. Ich bin sehr dankbar für diese großartige Gelegenheit. Ich konnte meinen Speed und mein Potenzial zeigen. Ich selbst gebe mir eine 10 von 10.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Der Ungarn-GP war eingebettet zwischen den Superbike-Events in Aragon und Misano. Wenn die MotoGP vom 19. bis 21. Juni in Tschechien gastiert hat Lecuona ein freies Wochenende.

«Jetzt werde ich mich ausruhen, denn am nächsten Wochenende bin ich wieder bei der Superbike-WM in Misano im Einsatz», beschwichtigte der Spanier. «Danach werden wir sehen. Ich hoffe für Alex, dass er bis zum nächsten MotoGP-Rennen wieder fit ist. Bisher ist zumindest auch nicht besprochen, ob ich auch in Brünn fahren soll.»

Werbung