Erdrutsch in der SBK-WM: Zwei Karrieren enden – Jack Miller kann kommen

Vier Jahre fuhren Xavier Vierge und Iker Lecuona im Honda-Werksteam auf Augenhöhe . Wie wichtig das Motorrad ist, sehen wir in dieser Saison: Während Lecuona mit der Werks-Ducati in Donington Park sein erstes Rennen gewann, weitere 19 Mal (!) Zweiter wurde und hinter Seriensieger und Teamkollege Nicolo Bulega unangefochten auf der zweiten WM-Position liegt, ist Vierge als zweitbester Yamaha-Fahrer nur auf dem 14. Gesamtrang zu finden – mit nicht einmal einem Viertel der Punkte seines Landsmanns.

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Als Vierge (29) von Yamaha mitgeteilt bekam, dass sein Platz im Werksteam 2027 auch an den scheidenden MotoGP-Fahrer Jack Miller gehen könnte , hörte er sich natürlich nach anderen Möglichkeiten um.

Xavier Vierge wünscht sich eine Ducati Foto: gold & goose Xavier Vierge wünscht sich eine Ducati © gold & goose

Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, ist sich Vierge inzwischen mit dem Ducati-Privatteam von Marco Barnabo einig und wird im nächsten Jahr an der Seite des WM-Dritten Yari Montella (26) für Barni Racing fahren.

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Dieser Schachzug löst einen Erdrutsch in der Superbike-WM aus – mit gewaltigen Folgen für gleich drei Rennfahrer. Die Ankunft von Vierge bei Barni bedeutet das Karriereende von Alvaro Bautista (41), der keinen Plan B hat, wenn er diesen Platz verliert. Barni Ducati wäre auch für Danilo Petrucci (35) der Plan B gewesen, der BMW-Werksfahrer muss seinen Sitz im ROKiT-Team nach dieser Saison für Brad Binder räumen .

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Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, denn die Superbike-WM wird mit Bautista und Petrucci zwei ihrer bekanntesten Namen verlieren. Der Wechsel von Vierge von Yamaha zu Barni Ducati bedeutet auch, dass ein Platz bei den Japanern frei wird für Jack Miller. Bislang waren die Blauen in der moralischen Klemme, dass die Superbike-Verantwortlichen gerne mit Vierge weitergemacht hätten, der immer wieder Leistungen wie Yamahas Nummer 1 Andrea Locatelli zeigt, sich die MotoGP-Seite aber für den charismatischen Australier mit der wesentlich größeren Außenwirkung stark macht. Durch Vierges Wechsel hat sich das Dilemma aufgelöst: Jetzt müssen sich Yamaha und Miller nur noch finanziell einigen, denn die ursprüngliche Forderung des 31-Jährigen von 1 Million Euro Jahresgehalt würde das SBK-Budget sprengen. Die Ausgangslage ist einfach: Entweder Miller akzeptiert, was ihm Yamaha anbietet, oder er bekommt den Platz nicht und auch seine Karriere ist vorüber.