Jack Miller: «Sektoren 1 & 2 werden für KTM gut sein»

Im Regenrennen in Las Termas wehrte such Jack Miller (43) gegen Fabio Quartararo

Red Bull-KTM-Werkspilot Jack Miller kommt als WM-Sechster zum Texas-GP. Und er rechnet damit, dass die KTM recht gut zu dieser anspruchsvollen GP-Strecke passt.

Der 28-jährige Jack Miller kommt als WM-Sechster zu seinem dritten MotoGP-Event auf der KTM RC16 beim «Red Bull Grand Prix of the Americas». Aber er stand 2023 noch nie auf dem Podest, während Teamkollege Brad Binder immerhin bereits das Sprintrennen in Argentinien gewonnen hat.

Aber «Thriller Miller» hat in Portimão und Termas de Río Hondo am Sonntag bereits einen siebten und einen sechsten Platz errungen. Dazu stehen bei den beiden Sprintrennen ein vierter und ein zehnter Platz auf seinem Konto.

Jack, traust du dir hier in Austin das erste Spitzenergebnis auf der KTM zu?

Yeah, ganz sicher. Ich liebe es, hier auf den COTA zurückzukommen, das ist einer der Grand Prix im Kalender, auf die ich mich am meisten freue. Vielleicht sogar mein Lieblingsrennen.

Die Piste unterscheidet sich sehr stark von allen andern, auf denen wir fahren. Dieser Circuit hat seine positiven Seiten und stellt unterschiedliche Anforderungen an den Fahrer, das ist erfreulich. Deshalb freue ich mich darauf.

Ich bin gespannt, was wir mit der KTM hier erreichen können. Denn die Stellen, an denen ich mit diesem Bike stark bin, sollten sich hier in einigen Bereichen der Piste vorteilhaft für uns auswirken.

Wir werden sehen, was wir an diesem Weekend hier ausrichten können. Hoffentlich klappt es am Samstag und Sonntag mit einem guten Resultat. Wir möchten auf jeden Fall eine anständige Show bieten.

Du hast auf der KTM sehr viel Vertrauen zum Vorderreifen gefunden. Wird dir das hier auf dem COTA helfen?

Ja, und es ist uns auch gelungen, das Bremsvermögen des Motorrads zu verbessern, also den ganzen Abbremsvorgang. Bei diesem Grand Prix sollte das ein Schlüssel zum Erfolg sein, denn du brauchst das hier vor der ersten Kurve und nachher beim Anbremsen der Kurve vor der Gegengeraden, an deren Bezeichnung ich mich nicht erinnere. Dazu musst du nach der «back straight» sehr heftig abbremsen, vor der Zielkurve ebenfalls.

Ich glaube, wenn du ein gutes Bike mit starker «brake performance» hast, kannst du in den ersten zwei Sektoren sehr stark sein. Unsere KTM wird auch bei den schnellen Richtungswechseln gut funktionieren, sie ist da sehr präzise zu fahren und gibt mir da über den Lenker ein sehr gutes Feedback.

Die Sektoren 1 und 2 auf dem COTA werden mit diesem Gerät sicher recht schön zu fahren sein.

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.