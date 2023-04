Stefan Bradl: «Bei einem Grand Prix ist alles anders»

Stefan Bradl beschreibt, warum die Ansprüche an einen Testfahrer und einen Rennfahrer heute weiter auseinanderklaffen als je zuvor.

Stefan Bradl springt beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin am Wochenende für Marc Márquez ein und weiß, dass ihn eine schwierige Aufgabe erwartet. Die Zustände sind in der MotoGP seit seinem siebten Platz beim Portimão-WM-Finale 2020 deutlich schwieriger geworden. Der Bayer trat in Vorjahr in Argentinien und ab Barcelona noch sechsmal für das Repsol-Honda Werksteam an und heimste nur zwei Punkte ein – für Rang 14 in Misano.

In der Saison 2023 sind nur 22 statt 24 Stammfahrer unterwegs, außerdem treten mit Michele Pirro (statt Bastianini) und Jonas Folger (statt Pol Espargaró) zwei weitere Ersatzfahrer an. Deshalb möchte Stefan Bradl auf dem COTA (5,5 km, 21 Kurven) gern den einen oder anderen Punkt einsammeln.

«Man muss sich aber auch die Kräfteverhältnisse der einzelnen Hersteller anschauen. Und mittlerweile ist es ja ausschlaggebender, wer auf welchem Motorrad ist. Früher war es schon der Fahrer, der die Unterschiede gemacht hat. Heute ist es entscheidender, auf welchem Bike du sitzt.»

Stefan Bradl hat beim Jerez-Test am Montag und Dienstag seinen Wunsch durchgesetzt das Sprintrennen von Texas simulieren zu dürfen. «Das war auch sinnvoll zur Vorbereitung auf meine Wildcard für den Jerez-GP.»

Auch von den Rundenzeiten her konnte sich die Jerez-Performance von Bradl sehen lassen: Während Dani Pedrosa (Red Bull KTM) am Montag nach 70 Runden mit 1:37,8 min die Tagesbestzeit erzielt, blieb Bradl nach 85 Runden nur 0,129 sex dahinter.

Zum Vergleich: Beim Spanien-GP 2022 stand Pecco Bagnaia (Ducati) mit 1:36,170 min auf der Pole-Position.

Bradl kommt mit rund zehn bis zwölf Testtagen zu seinem ersten Renneinsatz nach Amerika, wo er 2013 auf der LCR-Honda einen fünften und 2014 einen vierten Platz eingeheimst hat.

«Da es jetzt noch das Sprintrennen gibt, klaffen die Ansprüche bei einem Test noch weiter von der GP-Erfordernissen auseinander als bisher», stellte der siebenfache GP-Sieger fest, der als ServusTV-Experte in Austin von seinem Kumpel Sandro Cortese ersetzt wird.

«Das Set-up, das wir bei einem Test verwenden, kannst du am GP-Wochenende kaum gebrauchen», sagt Bradl. «Denn beim Sprintrennen geht beim Set-up jeder weich. Dazu muss man jetzt am Freitag in den zwei freien Trainings schon ‘time attacks’ absolvieren, wenn man einen guten Startplatz im Q1 oder Q2 erreichen will. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob du beim Jerez-Test mit 25 Runden alten Reifen irgendwas probiert, dann kommst du zum Grand Prix und haust dauernd frische Reifen rein. Dann werden die Bikes für die Devices und die Aerodynamik so abgestimmt, dass du über die einzelne Runde die maximale Rundenzeit rausziehen kannst. Aber über die Renndistanz verändert sich wieder alles. Denn du bist im Pulk unterwegs und hast dadurch eine ganze andere Aerodynamik, die auf dein Motorradl einwirkt. Deshalb driften die Aufgaben der Testfahrer im Vergleich zu den Aufgaben der Rennfahrer immer weiter auseinander.»