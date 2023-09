Formule V : comment un US Boy a rasé les stars d'Austria

Il y a 55 ans, lors de la course de l'Eifelpokal sur la boucle sud du Nürburgring, un Américain a réussi pour la première fois avec une construction américaine ce qu'aucun autre pilote de Formule V extra-européen n'avait pu faire auparavant : Bill Scott, 30 ans, a écrasé les Autrichiens habitués à la victoire. Et si nettement que cela a fait mal.

En fait, tout le monde aurait dû être prévenu, car quelques semaines plus tôt, lors de la légendaire course sous la pluie et le brouillard sur la Nordschleife, l'Américain Bill Scott s'était montré un combattant redoutable, terminant deuxième à quelques secondes seulement du vainqueur, le Dr Helmut Marko. L'homme barbu d'outre-Atlantique est ensuite resté sur place et s'est entraîné avec ardeur sur les 7,7 km de la traîtresse Südschleife.

Et puis, ils sont tous arrivés pour la finale de la Coupe d'Europe, les stars de la profession venues d'Autriche, d'Allemagne, du Benelux, de Suède et d'autres pays.

Le jour de la course, sous la pluie, il n'a fallu que trois tours à Scott et à sa construction américaine "Zink Special", après des qualifications totalement ratées, pour partir de la 14e place sur la grille de départ et s'élancer en tête à travers tout le peloton.

Environ 30.000 spectateurs ont vu avec étonnement comment l'Américain s'est emparé des pilotes les uns après les autres avec une facilité déconcertante et a fait passer les supermans et vainqueurs permanents Huber, Marko, Riedl, Pankl & Co. dans leurs Kaimann et Austro V pour de vieux garçons.



Lorsque le drapeau à damier est tombé après 15 tours, Scott avait près de 20 secondes d'avance sur Werner Riedl et Günther Huber. Un monde pour les rapports de force de la Formule V de l'époque.



Une immense joie chez la délégation de VW of America qui avait fait le voyage, un silence dans le camp des Autrichiens et des Européens. Seuls le directeur de Formule V Europe, Anton Konrad, et le chef de VW, Carl Hahn, exultaient devant la victoire américaine ("la meilleure chose qui pouvait arriver à la Formule V", selon Konrad).



Même le fait qu'il y ait eu un quadruple triomphe autrichien dans le décompte final du championnat d'Europe n'a pas vraiment amélioré l'humeur de ces messieurs si brutalement brossés dans le sens du poil.



Sur le podium, on a vu des Autrichiens irrités et un membre du conseil d'administration de VW de bonne humeur, le Dr Hahn, qui avait déjà fait un bond en avant lorsque Scott avait franchi la ligne d'arrivée. Après tout, il était jusqu'à récemment chef des ventes de VW aux États-Unis et a joué un rôle déterminant dans la mise en place de la Formule V. Scott faisait partie des protégés de Hahn lorsqu'il était aux États-Unis.



Deux ans après cette victoire grandiose, le Nürburgring, lieu de son plus grand triomphe, s'est transformé en cauchemar pour Bill Scott. Alors qu'il traversait la route principale à Adenau, il a été happé par une voiture et grièvement blessé. Des fractures compliquées des jambes et des os, ainsi que des blessures internes, l'ont immobilisé pendant longtemps. Sa carrière prometteuse de coureur semblait terminée.



Mais le volontaire Scott, qui a dû se servir d'une canne après sa guérison, s'est battu pour revenir dans le cockpit malgré son handicap et a remporté de nombreux championnats de Formule V dans son pays natal, les États-Unis, au cours des années suivantes.



Avec Tom Milner senior comme partenaire commercial, il dirigeait sa propre écurie de course et enseignait dans sa "Anti Terrorist Driving School" aux chefs pilotes et aux gardes du corps de la politique, de l'armée et de l'économie ce qu'il fallait faire en cas d'urgence.



Le 7 décembre 2009, Scott, qui était également professeur de géologie, a succombé à un cancer à l'âge de 71 ans à Middleburg, en Virginie, près de Washington.