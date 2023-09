Formula V: come un ragazzo statunitense ha fatto la barba alle stelle austriache

Alla gara della Eifel Cup sull'anello meridionale del Nürburgring, 55 anni fa, un americano con una costruzione statunitense realizzò per la prima volta ciò che nessun altro pilota di Formula Vee non europeo era mai stato in grado di fare: il trentenne Bill Scott batté a terra gli austriaci, così abituati a vincere. E lo ha fatto in modo così netto da far male.

In realtà, tutti avrebbero dovuto essere avvertiti, perché qualche settimana prima, nella leggendaria gara con pioggia e nebbia sulla Nordschleife, lo statunitense Bill Scott si era dimostrato un combattente agguerrito, arrivando a pochi secondi dal vincitore, il Dr. Helmut Marko, in seconda posizione. Il barbuto uomo d'oltreoceano è rimasto lì anche in seguito, allenandosi diligentemente sui 7,7 km dell'insidiosa Südschleife.

E poi sono arrivati tutti per la gara finale della Coppa Europa, le stelle della gilda provenienti da Austria, Germania, Benelux, Svezia e altre nazioni.

Nella piovosa giornata di gara, a Scott sono bastati tre giri con la sua "Zink Special" di costruzione statunitense per superare l'intero schieramento e raggiungere la vetta dopo una qualifica totalmente fallita dal 14° posto.

Circa 30.000 spettatori hanno assistito sbalorditi al passaggio del ragazzo statunitense, che ha fatto fuori uno dopo l'altro con una facilità quasi giocosa, facendo sembrare piuttosto vecchi i presunti imbattibili supermen e vincitori perenni Huber, Marko, Riedl, Pankl & Co. con le loro Kaimann e Austro V.



Quando la bandiera a scacchi cadde dopo 15 giri, Scott aveva un vantaggio di quasi 20 secondi su Werner Riedl e Günther Huber. Per le forze della Formula Vee dell'epoca, si trattava di un mondo a parte.



La delegazione di VW of America che era venuta con noi si rallegrò, ma gli austriaci e gli europei rimasero senza parole. Solo il direttore generale di Formula Vee Europe Anton Konrad e il capo della VW Dr. Carl Hahn esultarono per la sensazionale vittoria statunitense ("la cosa migliore che potesse capitare alla Formula Vee", disse Konrad).



Nemmeno il fatto che gli austriaci abbiano trionfato per quattro volte nella classifica finale del Campionato Europeo ha potuto migliorare l'umore di quei signori così brutalmente spazzolati via.



Sul podio c'erano austriaci irritati e un bonario Dr. Hahn, membro del consiglio di amministrazione della VW, che era già saltato in aria quando Scott ha tagliato il traguardo. Dopo tutto, fino a poco tempo fa era stato il responsabile delle vendite della VW negli Stati Uniti e aveva svolto un ruolo importante nella creazione della Formula Vee in quel paese. Scott era uno dei protetti di Hahn durante il suo periodo negli Stati Uniti.



Due anni dopo questa grandiosa vittoria, tuttavia, il Nürburgring, il luogo del suo più grande trionfo, divenne un incubo per Bill Scott. Mentre attraversava la strada principale ad Adenau, fu investito da un'auto e si ferì gravemente. Le complicate fratture alle gambe e alle ossa e le lesioni interne lo misero fuori gioco per molto tempo. La sua promettente carriera agonistica sembrava finita.



Ma il volitivo Scott, che dopo la guarigione era costretto a dipendere da un bastone da passeggio, lottò per tornare nell'abitacolo nonostante la sua disabilità e vinse numerosi campionati di Formula Vee nel suo paese d'origine, gli Stati Uniti, negli anni successivi.



Con Tom Milner Sen. come socio in affari, ha infine gestito una propria squadra corse e ha insegnato ai capi pilota e alle guardie del corpo della politica, dell'esercito e dell'economia come comportarsi in caso di emergenza nella sua "Scuola di guida anti-terrorismo".



Il 7 dicembre 2009 Scott, che era anche professore di geologia, è morto di cancro all'età di 71 anni a Middleburg, in Virginia, vicino a Washington.