Fórmula V: Como um rapaz dos EUA rapou as estrelas da Áustria

Na corrida da Taça Eifel, no circuito sul de Nürburgring, há 55 anos, um americano com uma construção americana conseguiu pela primeira vez o que nenhum outro piloto de Fórmula Vee não europeu tinha conseguido fazer: Bill Scott, de 30 anos, bateu os austríacos, que estavam tão habituados a ganhar, até ao chão. E fê-lo de forma tão clara que até doeu.

Na verdade, todos deviam ter sido avisados, porque algumas semanas antes, na lendária corrida com chuva e nevoeiro no Nordschleife, o norte-americano Bill Scott mostrou ser um lutador feroz e terminou apenas alguns segundos atrás do vencedor, Dr. Helmut Marko, em segundo lugar. O barbudo estrangeiro ficou ali mesmo depois e treinou diligentemente nos 7,7 km do traiçoeiro Südschleife.

E depois chegaram todos para a corrida final da Taça da Europa, as estrelas do grémio da Áustria, Alemanha, Benelux, Suécia e outras nações.

No chuvoso dia da corrida, Scott precisou apenas de três voltas com o seu "Zink Special" de construção americana para passar por todo o pelotão e chegar ao topo, depois de uma qualificação totalmente falhada, partindo do 14º lugar.

Cerca de 30.000 espectadores assistiram, estupefactos, ao rapaz dos EUA a eliminar um após outro com uma facilidade quase brincalhona, fazendo com que os supostamente imbatíveis super-homens e eternos vencedores Huber, Marko, Riedl, Pankl & Co. parecessem bastante velhos nos seus Kaimann e Austro Vs.



Quando a bandeira axadrezada caiu após 15 voltas, Scott tinha uma vantagem de quase 20 segundos sobre Werner Riedl e Günther Huber. Para as forças da Fórmula Vee da altura, isto era um mundo de distância.



A delegação da VW da América que se deslocou ao local rejubilou, mas os austríacos e os europeus ficaram sem palavras. Apenas o diretor-geral da Fórmula Vee Europa, Anton Konrad, e o patrão da VW, Dr. Carl Hahn, se mostraram satisfeitos com a sensacional vitória dos EUA ("a melhor coisa que poderia ter acontecido à Fórmula Vee", disse Konrad).



Nem mesmo o facto de os austríacos terem conseguido um triunfo claramente quádruplo na classificação final do Campeonato da Europa conseguiu melhorar o estado de espírito dos cavalheiros tão brutalmente afastados.



No pódio, havia austríacos irritados e um bem-humorado membro da direção da VW, o Dr. Hahn, que já tinha saltado para o ar quando Scott cruzou a linha de chegada. Afinal de contas, até há pouco tempo, ele tinha sido o diretor de vendas da VW nos EUA e tinha desempenhado um papel importante na criação da Fórmula Vee no país. Scott foi um dos protegidos de Hahn durante o seu tempo nos EUA.



No entanto, dois anos após esta vitória grandiosa, o Nürburgring, o local do seu maior triunfo, tornou-se num pesadelo para Bill Scott. Ao atravessar a estrada principal em Adenau, foi atropelado por um carro e ficou gravemente ferido. Fracturas complicadas nas pernas e nos ossos, bem como lesões internas, deixaram-no fora de ação durante muito tempo. A sua promissora carreira de piloto parecia ter chegado ao fim.



Mas o obstinado Scott, permanentemente dependente de uma bengala após a recuperação, lutou para voltar ao cockpit apesar da sua deficiência e ganhou vários campeonatos de Fórmula Vee no seu país natal, os EUA, nos anos que se seguiram.



Com Tom Milner Sen. como seu parceiro de negócios, acabou por dirigir a sua própria equipa de corridas e ensinou aos chefes de fila e guarda-costas da política, do exército e do mundo dos negócios o que fazer em caso de emergência na sua "Escola de Condução Antiterrorista".



Em 7 de dezembro de 2009, Scott, que era também professor de geologia, morreu de cancro aos 71 anos em Middleburg, Virgínia, perto de Washington.