«Abenteuer Motorrad»: Traumtouren in vollem Gange

SPEEDWEEK.com, «BMW Motorrad» und die «MoHo - Motorrad Hotels» lassen Biker-Träume wahr werden: Der Start in das «Abenteuer Motorrad» im Video.

Am Mittwoch startete für die glücklichen Gewinner das «Abenteuer Motorrad», eine Aktion von SPEEDWEEK.com, BMW Motorrad und den MoHo - Motorrad Hotels. Beim Auftakt in Salzburg standen ein erstes Kennenlernen und die Vorbesprechung an, vor allem aber schwangen sich die Zwölf erstmals auf ihr Wunsch-Bike von BMW Rent A Ride. Noch bis zum 7. September sind sie damit auf zwei traumhaften Routen durch Österreich unterwegs.

Die West-Tour führte die Teilnehmer unter anderem schon über die Rossfeld-Panoramastraße und Mühlbach am Hochkönig nach Kaprun, dazu stand mit der Großglockner Hochalpenstraße ein absolutes Highlight im Programm – noch dazu bei strahlendem Sonnenschein.

Als Warm-up für die Ost-Gruppe ging es von Salzburg aus über Faistenau, Fuschl, Strobl, Postalm, Pass Gschütt und Hallstatt über den Koppen Pass nach Bad Aussee sowie Bad Mitterndorf und schließlich auf die Tauplitzalm. Von dort folgten am zweiten Tag «circa 360 km, davon gefühlt 340 km nur Kurven» – um es mit den Worten des begeisterten Teilnehmers Steffen zu sagen.

Tägliche Live-Updates sind online verfügbar, dazu gibt es die ersten Highlights und die Vorstellung der Teams im Video: