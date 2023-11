SSP 2024: So stellt sich zweites MV Agusta-Team auf

In der Supersport-WM 2024 sehen wir ein zweites Team mit der bildhübschen MV Agusta F3 800. Auf der Motorradmesse EICMA hat MotoZoo Racing das Design und seine Fahrer präsentiert.

Schauplatz der Teampräsentation von MotoZoo Me Air Racing war der offizielle Stand der Superbike-WM. Das Team von Fabio Uccelli stieg 2021 mit Kawasaki in die Supersport-WM ein, für 2024 erfolgt der Wechsel auf MV Agusta. Erstmals setzt also ein zweites permanentes Team die konkurrenzfähige F3 800 ein.

Mit Federico Caricasulo tritt MotoZoo erstmals mit einem Top-Piloten an. Zweiter Fahrer ist der Australier Luke Power, der schon 2023 für das Team fuhr. «In der neuen Saison treten wir mit einem Mix aus spannenden Neuerungen und konsolidierten Stärken an. Die Höhepunkte sind die Präsenz der renommierten Marke MV Agusta mit der beeindruckenden F3 800 RR und dem talentierten Fahrer Federico Caricasulo», sagte Uccelli. «Dazu verfügen wir über eine zuverlässige, wettbewerbsfähige und professionelle Struktur, einen Fahrer wie Luke Power und unsere Sponsoren, vor allem unseren Hauptsponsor Me Air, die allesamt unerschütterliches Vertrauen in unser Projekt gezeigt haben.»

Me Air ist ein mittelständisches Unternehmen, das Belüftungs-, Kühl- und Luftabsaugsysteme entwickelt und vertreibt.

Als italienisches Team mit einem italienischen Motorrad und Piloten wählte MotoZoo passenderweise die Nationalfarben rot, weiß und grün für das Design der MV Agusta. Der erste Test erfolgt jedoch erst im Januar. Technische Unterstützung erhält das Team von MV Agusta Reparto Corse, für das Marcel Schrötter antritt. «Die Zeit zur Vorbereitung ist begrenzt, da wir die Motorräder erst im Januar testen können und die Saison bereits Ende Februar in Australien beginnt», weiß Uccelli. «Dennoch freuen wir uns darauf, auf die Strecke zu gehen und die Motoren zu starten. Unser Blick ist fest auf die kommende Saison gerichtet, denn wir möchten in der Weltmeisterschaft ganz vorn mitmischen.»

Für die Ergebnisse soll Aushängeschild Caricasulo sorgen. Der Italiener gewann zwischen 2017 und 2019 sechs Rennen mit Yamaha sowie ein Rennen mit Ducati im vergangenen Jahr beim Meeting in Indonesien. Der 27-Jährige ist jedoch ein sensibler Pilot, der das passende Umfeld benötigt, um Top-Leistungen zeigen zu können. «Ich bin absolut begeistert von diesem neuen Abenteuer. Das Motorrad ist großartig, und die Lackierung ist hervorragend. Ich bin zuversichtlich, dass wir unglaublich schnell sein werden und in der Meisterschaft an der Spitze mitmischen können», zeigte sich Caricasulo motiviert. «Natürlich kann ich es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen. Weder ich noch das Team kennen das Motorrad, es liegt also eine Menge Arbeit vor uns. Ich hatte in diesem Jahr die Gelegenheit, auf der Strecke gegen die MV anzutreten, und ich habe ein äußerst konkurrenzfähiges Motorrad gesehen, das ein immenses Potenzial hat.»