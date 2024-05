Max Verstappen verzweifelt: Monaco-Rückstand zu gross

​Der dreifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen macht sich nach dem ersten Trainingstag in Monte Carlo Sorgen: «Es läuft schlechter als erwartet. Ich weiss echt nicht, ob wir hier die Wende schaffen.»

Erster Trainingstag in Imola: Red Bull Racing mit der Abstimmung komplett daneben. Aber mit viel Arbeit – vor Ort und im Rennwagenwerk von Milton Keynes – schaffte Max Verstappen in Italien das scheinbar Unmögliche. Er setzte die Pole Position-Serie fort und egalisierte den Rekord von Ayrton Senna (acht Poles in Folge). Weltklasse.

Erster Trainingstag in Monaco: Red Bull Racing mit der Abstimmung komplett daneben. Und nun? Schafft RBR wie in Imola die Wende? WM-Leader Max Verstappen hatte am Freitagabend starke Zweifel.

Der Niederländer, vor einem Jahr in Monaco auf Pole sowie Sieger 2021 und 2023: «Der Wagen liegt fürchterlich. Ich kann gar nicht richtig beschreiben, was passiert. Es ist sehr schwierig.»

«Wir wussten, dass Monaco für uns nicht die einfachste Strecke sein würde. Aber es läuft schlechter als erwartet. Ich weiss echt nicht, ob wir hier die Wende schaffen.»



«Der Wagen springt wie ein Känguruh, er kommt mit all diesen Wellen und Schlägen und Randsteinen und Neigungsänderungen sehr schlecht zurande. Da verlieren wir wahnsinnig viel Zeit. Es ging nicht schneller.»



«Wir werden ein Wunder brauchen, um das für Samstag zu ändern. Im Moment erkenne ich keine klare Richtung, die wir einschlagen müssten, geschweige denn eine Lösung.»



Die Fans von Verstappen klammern sich an die Hoffnung Imola. Aber Max meint: «Imola war etwas ganz Anderes. Zugegeben, dort hatten wir am Freitag auch Schwierigkeiten. Aber uns war klar, dass wir das mit einer besseren Abstimmung lösen können. Hier aber geht es darum, wie ein Rennwagen entworfen ist. Und das kannst du nicht über Nacht ändern.»



«Wir werden alles daran setzen, am Samstag konkurrenzfähiger zu sein, aber die Leute sollten von uns keine Wunder erwarten.»



«Ferrari ist uns um Meilen voraus, ausser Reichweite. An die denke ich nicht einmal. Was uns angeht, so müssen wir zunächst mal versuchen, den Wagen fahrbarer zu machen. Dann sehen wir weiter. Aber es sieht nicht gut aus.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356