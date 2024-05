Toto Wolff: «Ein Kampf um winzige Abstände»

Mit den Startplätzen 5 und 7 von George Russell und Lewis Hamilton ist Mercedes-Teamchef Toto Wolff zufrieden, denn der Wiener ist überzeugt: Das Werksteam der Sternmarke konnte Fortschritte verbuchen.

Nur 0,119 sec trennten George Russell am Ende des Monaco-Qualifyings von der ersten Startreihe, mit 25 Tausendstelsekunden fiel sein Rückstand auf die zweite Startreihe noch knapper aus. Doch der junge Brite aus dem Mercedes-Team musste sich am Ende mit dem fünften Startplatz begnügen, sein Teamkollege Lewis Hamilton, der im Gegensatz zum 26-Jährigen ohne den neuen Frontflügel auskommen musste, reihte sich auf dem siebten Platz ein.

Russell erklärte nach der Zeitenjagd in Monte Carlo: «Ich bin sehr glücklich mit dem fünften Platz, auch wenn am Ende nur wenige Millisekunden auf den dritten Platz gefehlt haben. Aber das Auto war im Qualifying wirklich gut und ich habe mich auch wohler gefühlt als noch am Freitag. Das Team hat ganze Arbeit geleistet und die Vibrationen, die mich störten, deutlich verringert. Die Mechaniker haben durchgearbeitet und es wurde ein grosser Aufwand betrieben, damit wir Fortschritte machen konnten.»



Auch Teamchef Toto Wolff verpasste es nicht, den Einsatz seiner Mitarbeiter zu loben. Er erklärte: «Ich möchte auch die Arbeit des Teams zuhause im Werk würdigen, das unsere Updates für dieses Rennen entwickelt hat. Sie haben einen Mega-Job gemacht, damit alles rechtzeitig fertig wurde und richtig funktioniert, und es ist grossartig zu sehen, dass alle genauso Vollgas geben wie wir. Hoffentlich können wir jetzt darauf aufbauen.»

Mit Blick auf das Abschlusstraining erklärte der Wiener: «Wenn man sich unsere Positionen in der Zeitentabelle ansieht, sehen die Plätze 5 und 7 nicht nach einem echten Fortschritt aus, aber in Wirklichkeit war das Tempo gut, und wir waren mit George nur ein paar Millisekunden von der zweiten und dritten Position entfernt.»

«Lewis hat bislang ein sehr starkes Wochenende hingelegt, aber beim letzten Versuch hat es nicht sollen sein. Die Formel 1 ist im Moment unheimlich hart umkämpft, möglicherweise so hart wie noch nie zuvor, und es ist in jedem Bereich ein Kampf um winzige Abstände», betonte der 52-Jährige.

«Wie immer war es eine Herausforderung, das optimale Arbeitsfenster der Reifen zu finden, aber wir haben in den letzten Runden alle unsere Ziele erreicht, und das ist wahrscheinlich das Tempo des Autos im Moment. Letztlich war dies schon immer eine schwierige Strecke für uns, und wir haben bisher ein ziemlich konkurrenzfähiges Wochenende erlebt», fasste Wolff schliesslich zusammen.

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:10,270 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,424

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:10,518

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,542

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,543

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10,621

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:10,858

09. Alex Albon (T), Williams, 1:10,948

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,311

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,285

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,440 *

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:11,482

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,563

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,725 *

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,019

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,020

18. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,060

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:12,512

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,028

* disqualifziert





Mutmassliche Startaufstellung Monaco-GP

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren

03. Carlos Sainz (E), Ferrari

04. Lando Norris (GB), McLaren

05. George Russell (GB), Mercedes

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

09. Alex Albon (T), Williams

10. Pierre Gasly (F), Alpine

11. Esteban Ocon (F), Alpine

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin

15. Logan Sargeant (USA), Williams

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

19. Nico Hülkenberg (D), Haas

20. Kevin Magnussen (DK), Haas