Richtige Kindererziehung: So werden sie Motorrad-Fans

Nancy Gerloff wurde aus der Not heraus Buch-Autorin. Die Storys der Äffchen Mimi und Moto kommen bei Kindern gut an, sind bildend und unterhaltsam gleichermaßen.

In den USA haben die Bücher «Mimi and Moto – The Motorcycle Monkeys» die Herzen der Kinder im Sturm erobert, obwohl es sie bislang nur über Direktvertrieb, bei Rennen der US-Meisterschaft MotoAmerica, der US-Flattrack-Serie sowie in ausgesuchten Läden gibt.



Hinter den ebenso lustigen wie lehrsamen Büchern stehen Nancy Gerloff und Mark Augustyn, die ihrer gemeinsamen Tochter Meah (7) Motorräder näherbringen wollten. 2016 erschien das erste Buch «The Adventures of Mimi and Moto», 2019 folgte «Mimi and Moto Ride the Alphabet». Dieses Jahr kommt Buch Nummer 3, «Mimi and Moto’s Magical Meteors», welches im dritten Quartal erscheinen soll.

Seit 2019 kümmern sich Nancy und Mark auch um die «Kids Zone» bei den MotoAmerica-Events und sind damit so nah wie möglich an der Kundschaft.



Beide sind selbst begeisterte Motorradfahrer. «In diese Leidenschaft wollten wir unsere Tochter mit einbeziehen», erzählte Nancy SPEEDWEEK.com. «Als sie eineinhalb Jahre alt war, blätterte sie zuhause das Motorrad-Magazin durch. Wir schauten dann auf Amazon, ob es Bücher mit Motorrädern für kleine Kinder gibt. Da gab es nichts, also machten wir uns das zur Aufgabe.»

Affen wurden als Figuren für Mimi und Moto gewählt, weil sie «niedlich und lustig und auch ein bisschen verschlagen sind», schmunzelte die Autorin.



Im ersten Buch verraten die beiden Äffchen, was es für Motorräder gibt – von Motocross über Chopper bis zu Straßenrennmaschinen. Im zweiten Buch wird das Alphabet erklärt – natürlich mit Worten aus der Motorradwelt. Es ist auf Kinder im Alter von vier und fünf Jahren ausgelegt, wenn sie das Alphabet lernen.

«Das zweite Buch sollte mehr Inhalt haben, wir haben alles gereimt und auf den Seiten auch Details versteckt, die für die Kinder spaßig sind», schilderte Nancy. «Alles korrespondiert mit dem jeweiligen Buchstaben. Die Idee ist, dass die Affen gemeinsam mit meiner Tochter größer und älter werden. Im neuen Buch sind sie Teenager, machen ziemlichen Blödsinn und müssen die Welt retten. Dieses Buch ist für Kinder, die schon selbst lesen können.»

Nancy Gerloff stammt gebürtig aus Perleberg in Brandenburg, in die USA verschlug sie der Job: Hauptberuflich arbeitet sie für die Seuchenschutzbehörde.

Die Bücher sollen in Zukunft auch übersetzt werden, die naheliegenden Sprachen sind das auf dem amerikanischen Kontinent weit verbreitete Spanisch sowie Nancys Muttersprache Deutsch.

«Vor Corona wollten wir den ersten Schritt ins United Kingdom machen», erklärte sie. «Von dort aus könnten wir Lizenzen an Verlage in anderen europäischen Ländern vergeben. Das war der Plan. Was keinen Sinn macht, ist in den USA zu drucken und die Bücher dann nach Deutschland zu verschiffen, dafür ist die Marge viel zu niedrig. Am liebsten wäre uns jemand, der für Deutschland die Lizenz von uns erwirbt, die Bücher dort druckt und vertreibt. Ich weiß natürlich, welche Verlage es in Deutschland gibt. Aber da aufgenommen zu werden, ist schwierig.»

Bis dieser Schritt gelingt, können die englischen Bücher direkt über die Website in den USA bestellt werden, der reine Buchpreis liegt bei 14,99 Dollar pro Stück.