Bilanz 2022: Zuwachs für Suzuki in Deutschland

Die Rolle im Motorradrennsport ist bei Suzuki inzwischen überschaubar. Die Deutschland-Zentrale freut sich aber über ein Plus bei den Zahlen des Vorjahres. Vom Scooter bis zum Adventure-Tourer: Portfolio wird ausgebaut.

«Suzuki gehört im abgelaufenen Jahr 2022 zu den großen Gewinnern auf dem deutschen Motorradmarkt», verkünden die die Zentrale aus Bensheim im Januar. «Mit mehr als 5.300 Neuzulassungen verzeichnete die Suzuki Deutschland GmbH einen Zuwachs von 39,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Marktanteil von 2,7 Prozent. In der Klasse über 125 ccm verbuchte Suzuki mit 4.786 Neuzulassungen ein Plus von 39,3 Prozent und einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Hinzu kommen 550 Einheiten in der 125er-Klasse, was einer Steigerung von 43,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.»

Der Erfolg ist nach eigener Aussage auf die hohen Verkaufszahlen der SV650 zurückzuführen, von der insgesamt rund 1.700 Einheiten abgesetzt wurden – das meistverkaufte Suzuki Motorrad im Jahr 2022. Zum Wachstum der Marke trugen darüber hinaus die GSX-S1000 mit mehr als 1.250 Neuzulassungen und die V-Strom 650 mit über 700 verkauften Einheiten bei.

«Mit einem Plus von fast 40 Prozent haben wir im abgelaufenen Jahr ein deutliches Zeichen in einem stagnierenden deutschen Gesamtmarkt gesetzt, der im gleichen Zeitraum um lediglich 0,3 Prozent zulegen konnte», sagt Daniel Schnell, Deputy Managing Director der Suzuki Deutschland GmbH. «2023 wollen wir mit einem engagierten Team unter der Leitung unseres General Manager Sales & Marketing Motorrad, Alexander Hild, und attraktiven Modellneuheiten an diesen Erfolg anknüpfen. Dabei werden wir nicht nur unsere Marktposition in der Klasse über 125 ccm stärken, sondern auch unsere Präsenz bei den Scootern weiter ausbauen.»

Neuheiten für Stadt und Gelände

An der Spitze des Modellportfolios steht ab dem Frühjahr die neue V-Strom 1050, die erstmals auch als V-Strom 1050DE angeboten wird. «Die Offroad-optimierte Variante wartet mit größeren Federwegen, einem zuschaltbaren Gravel-Modus sowie weiteren segmentspezifischen Neuerungen auf und ergänzt die für die Straße ausgelegte und neuerdings mit Gussfelgen erhältliche V-Strom 1050», schildern die Verantwortlichen.

Ein weiterer Neuzugang im Segment der Adventure-Tourer ist die V-Strom 800DE, die im Frühsommer in die Schauräume rollt. «Herzstück des vielseitigen Bikes ist der neu konstruierte Zweizylinder-Parallel-Twin mit 270-Grad-Zündfolge, der mit druckvollem Schub aus niedrigen Drehzahlen und sportlicher Drehfreude überzeugt», beschreiben die Bensheimer ihr Produkt. «Für höchste Laufkultur sorgen zwei Ausgleichswellen, die in einer 90-Grad-Anordung zur Kurbelwelle rotieren – ein patentiertes Novum im Serienmotorradbau. Das robuste Chassis mit 220 mm Federwegen und Quick-Shift-System bietet beste Voraussetzungen für anspruchsvolle Fahrten abseits befestigter Straßen.»

Eine neue Generation Naked-Bikes zeigt Suzuki mit der GSX-8S im Streetfighter-Design, die ebenfalls über den neuen Zweizylinder-Parallel-Twin verfügt und ab Frühsommer bei den Suzuki Partnern verfügbar ist. Die Sparte in der beliebten 125er-Klasse baut Suzuki im neuen Jahr ebenfalls weiter aus. Neben den beiden neuen Scooter-Modellen Address 125 und Avenis 125 auch mit dem neuen Burgman Street 125EX.