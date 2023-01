Honda: Drei Elektro-Motorräder – für China

In Shanghai hat Honda die Elektro-Versionen von drei bekannten Kleinmotorrädern vorgestellt: Honda Cub e:, Dax e: und Zoomer e:. In China sind solche Elektro-Mofas bei der Jugend sehr populär.

Die oben wiedergegebenen Modellbezeichnungen sind keine Tippfehler. Das klein geschriebene «e» in der Modellbezeichnung deutet offensichtlich auf den Antrieb mit Elektromotor hin, was der Doppelpunkt aussagen soll, verschliesst sich uns und wird von Honda auch nicht erläutert.

Alle drei Modelle verweisen auf bekannte Kleinmotorräder von Honda mit Benzinmotor und nehmen deren Designmerkmale gekonnt auf. Die drei in Shanghai vorgestellten Modelle werden in China in die Kategorie «Electric Bicycle», kurz EB, eingeteilt, obwohl sie eher wie Mofas oder Kleinmotorräder aussehen. Zweiräder der Kategorie EB müssen elektrisch angetrieben sein und dürfen nicht schneller als 25 km/h laufen.

Weiter gibt es in Chinas Gesetzgebung die Kategorie Electric Moped (EM, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h) und Electric Vehicle EV, für die es keine gesetzlich definierte Höchstgeschwindigkeit gibt.

Die drei gezeigten Elektro-Zweiräder, für die keine Preise genannt wurden, sind eine erste Tranche von Hondas Elektro-Offensive. Weltweit kündigt Honda die Einführung von mehr als zehn neuen Elektro-Zweirädern bis 2025 an, fünf davon schon bis 2024.