Saisonstart: Moto2 und Moto3 testen in Portimao

Die Fahrer und Teams der Moto2 und Moto3 testen in dieser Woche in Portimao

In dieser Woche starten die Fahrer und Teams der Moto2 und Moto3 in Portimao in die Testsaison. Mit Spannung werden vor allem die Auftritte der Rookies in jeder Klasse erwartet.

Nachdem die MotoGP-Asse in der vergangenen Woche beim ersten Test des Jahres 2025 auf dem Sepang International Curcuit ihre Runden drehten und in dieser Woche in Buriram erneut auf der Strecke sein werden, starten nun auch die Fahrer der mittleren und kleinen Kategorie in die Saison. So findet vom 10. bis 13. November in Portimao der erste Test des Jahres statt. Das Programm ist zweigeteilt: Die Moto3-Piloten werden am Montag und Dienstag auf dem Autodromo Internacional do Algarve ihre Runden drehen, am Mittwoch und Donnerstag sind dann die Moto2-Fahrer an der Reihe.

In den letzten Tagen stellten einige Moto2-Teams die Fahrer und Bikes für die kommende Saison vor. So wird das deutsche Intact-GP-Team 2025 mit neuen Farben unterwegs sein. Nachdem Husqvarna nicht mehr in der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft vertreten ist, präsentieren sich die Kalex-Bikes von Senna Agius und Neuzugang Manuel Gonzalez in neuem Look. Interessant wird sein, wie sich Gonzalez, der 2024 Gesamtrang 3 belegte, im neuen Team zurechtfinden wird und ob er um den WM-Titel kämpfen kann.

Ein heißer Anwärter auf den Titel wird Vizeweltmeister Aron Canet sein, der wieder für Fantic an den Start gehen wird. Der Spanier bekam mit Barry Baltus einen neuen Teamkollegen.

Mit Spannung wird in Portimao auch der Auftritt des neu formierten Pramac-Yamaha-Team erwartet. Die Farben der Boscoscuro-Renner mit den Fahrern Tony Arbolino und Izan Guevara wurden am 31. Januar gemeinsam mit den beiden Yamaha-MotoGP-Teams (Werksteam und Pramac) in Kuala Lumpur präsentiert.

Im Team Red Bull KTM Ajo wird erneut Deniz Öncü an den Start gehen. Mit Collin Veijer, dem Dritten der Moto3-WM 2024, bekommt der Türke einen ehrgeizigen Rookie als Teamkollegen.

Moto3-Weltmeister David Alonso wird 2025 ebenfalls seine Rookie-Saison in der mittleren Kategorie bestreiten. Die Frage wird sein, wie schnell sich der Kolumbianer auf die 765-ccm-Maschine seines Aspar-Teams einstellen kann. Ein ähnliches Feuerwerk wie 2024 kann man von dem 18-Jährigen nicht erwarten, jedoch kann man mit Podestplätzen und vielleicht schon mit Siegen rechnen. An seiner Seite hat er mit dem Spanier Daniel Holgado seinen Titelkonkurrenten aus dem Vorjahr.

Der vierte Rookie im Bunde, Ivan Ortola, erbte den Sitz von Moto2-Weltmeister Ai Ogura im MSI-Team. Der Japaner wiederum stieg in die MotoGP auf und absolvierte in der letzten Woche mit seinem Trackhouse-Aprilia-Team einen respektablen Sepang-Test.

Die Wettervorhersage für Portimao sieht ganz passabel aus für die nächsten Tage. Es soll trocken bleiben und mit Höchsttemperaturen knapp unter 20 Grad auch nicht allzu kalt werden. Nach Portimao geht es für die Fahrer und Teams der Moto2 und Moto3 eine Woche später mit dem nächsten Test in Jerez weiter.

Vorsaison-Tests 2025 Moto2 und Moto3:

Portimao-Test (Moto3): 10. und 11. Februar

Portimao-Test (Moto2): 12. und 13. Februar

Jerez-Test (Moto2 und Moto3): 18. bis 20. Februar

Die Tests während der Saison:

Le Mans-Test (Moto3): 12. Mai

Le Mans-Test (Moto2): 13. Mai

Brünn-Test (Moto2): 21. Juli

Brünn-Test (Moto3): 22. Juli