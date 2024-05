Nach Indien-GP-Absage: Neuer Termin für Kasachstan 30.05.2024 - 09:46 Von Otto Zuber

© MotoGP.com Die MotoGP-Premiere auf dem Sokol International Racetrack findet im September statt

Am Mittwoch bestätigten die MotoGP-Verantwortlichen, dass es in diesem Jahr keinen Indien-GP geben wird. Dennoch werden die MotoGP-Helden am Wochenende des 22. September im Einsatz sein – und zwar in Kasachstan.