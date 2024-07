Red Bull Ring stand nach heftigem Regen unter Wasser 12.07.2024 - 09:55 Von Silja Rulle

© KTM Am Donnerstagabend stand der Red Bull Ring unter Wasser

Gut einen Monat vor dem Österreich-GP in der MotoGP stand der Red Bull Ring am Donnerstagabend nach heftigen Regenfällen unter Wasser. Die Fluten drangen selbst in die Garagen vor.