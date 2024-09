Mit Support von Aaron Slight: Avalon Lewis in Cremona

Das Interesse an der WorldWCR ist nach wie groß. Beim Meeting in Cremona ergänzen zwei neue Gesichter die Startaufstellung – eine davon mit prominenter Unterstützung durch Superbike-Legende Aaron Slight.

Weil es mehr Anfragen als Plätze gab, erhielten zahlreiche Interessentinnen an der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – für die Debüt-Saison eine Absage, obwohl die geplante Teilnehmerzahl bereits aufgestockt wurde. Wenn am kommenden Wochenende in Cremona die zweite Saisonhälfte der Frauen-WM beginnt, werden zwei Gaststarterinnen die Startaufstellung weiter anschwellen lassen.

Avalon Lewis kommt mit Unterstützung von Superbike-Legende Aaron Slight mit einer Wildcard nach Cremona. «Es ist die allererste Weltmeisterschaft für Frauen auf Asphalt und es juckte mir in den Fingern, mit einer Wildcard bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Mit nur einer Trainingseinheit wird es schwer, vor dem Rennen alles zu lernen, aber ich bin bereit für die Herausforderung», betonte die Neuseeländerin. «Ich bin glücklich, dass ich kürzlich in Neuseeland mit einer R7 testen durfte. Ein ganz großes Dankeschön an MTF Finance und Carl Cox Motorsport für die weitere Unterstützung – und ich bin überwältigt über die Unterstützung von Aaron Slight, Neuseelands erfolgreichstem Fahrer in der Superbike-Szene.»

In Europa ist die 31-Jährige noch als Avalon Biddle bekannt, die 2017 an der Supersport-WM 300 teilnahm und davor in verschiedenen europäischen Serien unterwegs war. Mittlerweile ist Lewis Mutter eines kleinen Jungen. «Das Timing könnte besser sein», schmunzelte Lewis. «Aber es eine riesige Chance und ich bin so glücklich, sie nutzen zu können.»

Außerdem gibt in Cremona Irene Bramato ihr WM-Debüt. Bekannter als die Italienerin ist ihr Teamchef: Es ist der frühere MotoGP- und Superbike-WM-Pilot Alex De Angelis!