Jules Cluzel (33) nur WM-Zwölfter – Titel abgehakt

Seit zehn Jahren zählt Jules Cluzel zu den stärksten Piloten der Supersport-WM und zählte immer zu den Titelanwärtern. Noch ohne Podium in diesem Jahr stellen sich dem –33-jährigen Yamaha-Piloten unangenehme Fragen.

Jules Cluzel ist einer der erfolgreichsten Piloten der Supersport-WM, nur Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu hat mehr Rennen gewonnen. Dass der Franzose trotz 24 Siegen noch keinen WM-Titel in der Tasche hat, ist Pech und Verletzungen geschuldet, aber auch der zunehmend starken Konkurrenz – so wie seit 2021 Dominique Aegerter.

Seit 2012, mit Ausnahme von 2013, als er Superbike-WM fuhr, beendete er die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft jeweils dreimal als Vizeweltmeister, WM-Dritter und WM-Vierter. Als aktuell WM-Zwölfter droht 2022 die schlechteste Saison des mittlerweile 33-Jährigen zu werden – dabei gewann er noch Ende der vergangenen Saison vier Rennen!



«Wir befanden uns 2021 uns in einer schwierigen Situation», gestand Cluzel bei WorldSBK. «Wir standen in fast jedem Rennen auf dem Podium und lagen in den Top-4, wenn nicht sogar unter den ersten drei Plätzen. Trotzdem waren wir nicht zufrieden. Jeder war gestresst und die Stimmung war kritisch. Als sich alles entspannte, begannen wir am Ende des Jahres fast jedes Rennen zu gewinnen. Das ist auch das Ziel für dieses Jahr.»

Abgesehen von Platz 4 im ersten Lauf in Assen, es folgten drei Nuller in Folge, verpasste Cluzel bei allen anderen Zielankünften die Top-5.



«Ich möchte diese Gelassenheit wiederfinden. Das wird nicht einfach so kommen, aber wir müssen Lösungen finden. Wir haben noch etwas Zeit, aber der Titel ist schon nicht mehr in unseren Händen», weiß Cluzel, der seine Karriere nicht in diesem Stil beenden will. «Ich will nicht einfach so aufhören. Ich will weiterhin Spaß haben und wir werden sehen, was passiert. Wir befinden uns erst im ersten Teil der Saison. Ich denke, ich bin ein erfahrener Fahrer und habe letztes Jahr einige Rennen gewonnen, und das vergisst man nicht. In meinem Kopf und in meinem Herzen möchte ich mit Siegen aufwarten.»