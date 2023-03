Ten Kate Yamaha: Zwei SSP-Tests vor Assen-Heimspiel

Der Europaauftakt ist für Ten Kate Yamaha das wichtigste Wochenende der Supersport-WM 2023. Beim Heimrennen in Assen sind die Erwartungen an Stefano Manzi und Jorge Navarro hoch, umso wichtiger ist die Vorbereitung.

Die beiden vergangenen Saison der Supersport-WM waren für das niederländische Team Ten Kate wie ein Märchen. Mit Dominique Aegerter wurden nicht nur zwei Fahrerweltmeisterschaften in Folge gewonnen, beim Heimrennen in Assen holte der Schweizer als Kirsche auf der Sahne jeweils Pole und beide Rennsiege – eine hohe Messlatte für die diesjährigen Piloten Stefano Manzi und Jorge Navarro.

Manzi ist nach den beiden Überseerennen zu Saisonbeginn mit 59 Punkten WM-Zweiter, Navarro hat als Achter 30 Punkte. Der Spanier litt in Australien und Indonesien aber an Unterarmkrämpfen, weshalb er sich zurück in Europa sofort operieren ließ.

Schon am heutigen Samstag, nur wenige Tage nach dem Eingriff, kehrt Navarro auf die Yamaha R6 zurück. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen absolviert der 27-Jährige einen eintägigen Test in Donington Park. Weil Navarro aus der Moto2 wechselte und die englische Piste nicht im GP-Kalender ist, macht ein vorgelagerter Test Sinn. Er dient aber auch als Vorbereitung auf das Assen-Wochenende.

Noch intensiver auf das Heimrennen bereitet sich Ten Kate am 3./4. April auf dem TT Circuit vor. An diesem Test wird dann auch das von den Niederländern unterstützte Team Yamaha Thailand mit seinen beiden Piloten teilnehmen.