Porsche präsentiert neue Rennwagen am Nürburgring

Porsche nutzt die DTM-Veranstaltung auf dem Nürburgring, um gleich zwei neue Rennfahrzeuge der Öffentlichkeit zu präsentieren. Neuer Porsche 911 GT3 Cup und überarbeiteter Porsche 911 GT3 R werden gezeigt.

Porsche-Fans aufgepasst! Die Traditionsmarke nutzt die DTM-Veranstaltung auf dem Nürburgring zur Präsentation von gleich zwei neuen Rennfahrzeugen, die ab 2026 auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs sein werden.

Publikumsliebling im Rahmenprogramm der DTM ist der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Eingesetzt wird im Markenpokal der spektakuläre Porsche 911 GT3 Cup, welcher die Fans mit seinem spektakulären Sound begeistert. Das 2026er Modell wird am Nürburgring der Öffentlichkeit präsentiert.

Einen ersten Ausblick gab die Marke aus Zuffenhausen bereits vor wenigen Wochen.

In der DTM, sowie in allen GT3-Serien weltweit, tritt der Porsche 911 GT3 R an. Am Erfolgsmodell, welches 2023 unter anderem mit Thomas Preining den Titel in der DTM gewann, legte nun Porsche Hand an und wird das Updatepaket präsentieren.

In der Testphase nahm das Evomodell bereits an den 12h Spa im April teil.

Am Freitagvormittag um 10:00 Uhr können Fans die beiden Fahrzeuge an der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland Hospitality im Fahrerlager begutachten.