SuperMoto in St. Wendel: WM und IDM parallel im Juni

Die SuperMoto-WM 2023 beginnt Ende April im italienischen Busca, die SuperMoto-IDM nur wenige Tage später in Schleiz. Vom 9. bis 11. Juni treffen sich beide Serien in St. Wendel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Der SuperMoto-Event im Wendelinuspark der Sportstadt St. Wendel wird vom ADAC auf die Beine gestellt. 2023 kommen Freunde dieser spektakulären Rennserie mit den Läufen der deutschen Meisterschaft und der Weltmeisterschaft gleich doppelt auf ihre Kosten, wobei der WM-Start ausschließlich den Piloten der Klasse S1 vorbehalten ist.

Durch den WM-Lauf haben die Teilnehmer der S1-Kategorie für die Wertung in der Int. Deutschen SuperMoto Meisterschaft einen Lauf weniger, dieser wird in die SuperMoto-Veranstaltung der Schweiz in Lignières integriert, sodass alle Klassen auf sieben IDSM-Läufe kommen. In St. Wendel tragen die Klassen S2, S3, S4, S5, Youngster, Junioren und Ü40 zur Action bei.

Die Strecke wird analog den letzten Jahren gefahren. Aus einer Hauptverkehrsstraße, dem Parkplatz des Naherholungsgebiets Wendelinuspark und dem Oval der Skateranlage wird eine anspruchsvolle Rennstrecke gestaltet. Tickets für den Event sind online auf der Internetseite supermotoidm.de/sankt-wendel erhältlich. Ab dem 20. März 2023 können Eintrittskarten auch in den drei saarländischen ADAC Geschäftsstellen erworben werden. Weitere Informationen auf supermotoidm.de oder telefonisch unter 0681 687 00 35.

Die Termine der Int. Dt. SuperMoto Meisterschaft

06. - 07. Mai Schleiz

27. - 28. Mai Lignières (CH) – (nur für S1)

09. - 11. Juni St. Wendel (mit WM-Lauf für S1)

01. - 02. Juli Wittgenborn

12. - 13. August Harz-Ring

16. - 17. September Schaafheim

30. September - 01. Oktober Oschersleben