Nach 300er-Rückzug: Kove-Rückkehr in Sportbike-WM?

Der Rückzug von Kove Moto aus der Supersport-WM 300 war überraschend, viele Fragen blieben offen. Nun scheint es, als würde sich der chinesische Hersteller einem neuen Sportbike-Projekt widmen.

Es war ein Paukenschlag, als im Januar der Rückzug von Kove Moto aus der Supersport-WM 300 durchsickerte. Dabei wurde 2024 der erste Sieg in der Nachwuchsserie gefeiert, die Verträge mit den Piloten Marc und Julio Garcia verlängert und ein zweites Team für 2025 gewonnen. Gründe für den Rückzug wurden nicht genannt. Inoffiziell hieß es, dass das Top-Management andere Vorstellungen hat, wie die Marke zukünftig promotet werden soll.

Zur Erinnerung: Kove wurde 2017 von Zhang Xue gegründet, der sich aber Anfang 2024 zurückzog und mit Zhang Xue Motorcycle mittlerweile ein neues Unternehmen ins Leben rief.

Nun überraschte Kove erneut. Mit einem Statement in sozialen Medien kündigten die Chinesen den Einstieg in der BSB mit der Kove 450RR an – einem hochdrehenden Vierzylindermotorrad mit etwa 70 PS. Nach einem Jahr Entwicklung ist die Teilnahme an der Isle of Man TT geplant.

Obwohl die 450RR leistungsmäßig nicht ins Reglement der Sportbike-Klasse passt (90 PS werden hier anvisiert), scheint Kove dennoch auf diese Kategorie abzuzielen. Für dieses Projekt kooperiert Kove mit TT-Legende James Hillier, der seit 2024 mit dem chinesischen Werk über sein Engagement bei der Rallye Dakar verbunden ist.

Die diesjährige Saison der Supersport-WM 300 wird die letzte sein, dann wird auch im Rahmen der Superbike-WM die neue Sportbike-Serie eingeführt.