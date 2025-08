Max Verstappen wirft Handtuch: Strafe der FIA ist da

​So etwas haben wir in der jüngeren Formel-1-Geschichte selten erlebt: Max Verstappen pfefferte im zweiten freien Training ein Handtuch aus dem Wagen, das prompt auf der Bahn liegenblieb. Die FIA hat reagiert.

Max Verstappen wirft das Handtuch, aber mit Aufgeben hatte das nichts zu tun: Formel-1-Fans und -Fachleute staunten nicht schlecht, als sie am 1. August Bordaufnahmen des vierfachen Weltmeisters zu sehen bekommen, wie der Niederländer im Cockpit auf einmal ein Handtuch hervorzieht, seinen Wagen nach rechts lenkt, sich umschaut und dann versucht, den Fremdkörper so weit als möglich wegzuwerfen.

Leider bliebt das aerodynamisch ungünstig geformte Handtuch auf der Rennstrecke liegen. Die Rennkommissare Felix Holter (Deutschland), Derek Warwick (Grossbritannien), Matthew Selley (Australien) und István Moni (Ungarn) baten den Champion zum Gespräch.

Die Ursache für den seltenen Zwischenfall war simpel: Das Handtuch wurde genutzt, damit sich Max in einer Pause im Training kurz das Gesicht trocknen kann, dann aber wurde es im Cockpit schlicht vergessen.



Die Strafe folgte postwendend, aber nicht für den Piloten, sondern für das Team. Die Regelhüter erklärten: «Der Fahrer gab an, dass ein Gesichtstuch vom Schoss zur Seite gerutscht war, ohne dass dies vom Team bemerkt wurde. Daher blieb es im Cockpit, als er auf die Bahn fuhr. Als der Fahrer dies bemerkte, fuhr er rechts zur Seite und tat sein Bestes, um es so weit wie möglich aus dem Wagen zu werfen.»



«Die Rennkommissare akzeptieren die Begründung des Piloten, dass er das Teil so schnell als möglich loswerden wollte, weil er befürchtete, dass es sich im Fussraum verheddern könnte. Dennoch entspricht dies dem Tatbestand, dass ein Auto in unsicherem Zustand auf die Bahn gelassen wurde. Wegen der Geringfügigkeit des Vergehens wird der Rennstall verwarnt.»



Es kommt immer wieder vor, dass sich Fahrer über Objekte am Arbeitsplatz ärgern, die von den Mechanikern liegengelassen worden sind. In der Regel handelt es sich um Schraubenzieher und dergleichen.







2. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,624 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,915

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,023

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,119

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,233

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,329

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,417

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,427

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:16,485

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,520

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,567

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:16,680

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:16,704

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,791

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:16,812

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:16,874

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:16,946

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,021

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,043

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,159







1. Training, Ungarn

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,052 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,071

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,269

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:16,681

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:16,734

06. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:16,878

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:16,880

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,925

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,940

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,958

11. Alex Albon (T), Williams, 1:16,984

12. Esteban Ocon (F), Haas, 1:17,004

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,123

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:17,184

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:17,195

16. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:17,269

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:17,393

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:17,464

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:17,652

20. Paul Aron (EST), Sauber, 1:19,788