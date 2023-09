Arie Luyendyk : Le Hollandais volant a 70 ans

Le nom d'Arie Luyendyk évoque certainement quelque chose à de nombreux fans allemands plus âgés. C'était l'époque, dans les années 1970, où il faisait partie des meilleurs dans les séries de courses de monospaces de la relève, la Formule V et la Formule Super Vau Europe. De grands duels, notamment avec Axel Plankenhorn, pour le titre de champion d'Europe de Super V sont encore dans toutes les mémoires.

Le grand modèle d'Arié était son père Jaap. En tant que tandem père/fils, les deux hommes ont participé à des courses de Formule V en Hollande et ont eu le plaisir de s'affronter en Formule V 1300 avec du matériel identique, la même peinture et le même sponsor. C'est ainsi qu'est née en 1972 la première équipe père/fils de l'histoire de la FV. Et le vieux Luyendyk est ainsi devenu, dès les premiers jours de la Formule V 1300 aux Pays-Bas, une sorte de personnage culte.

Malgré ses 50 ans, le vieux monsieur d'Aries n'était pas seulement un dur à cuire pour de nombreux jeunes concurrents, mais aussi un bricoleur passionné aux mains éternellement couvertes d'huile. Ensemble, le père et le fils Luyendyk se sont battus pour de nombreuses places sur le podium. Tous deux ont fait confiance à la construction Karringer d'Allemagne, ont partagé plusieurs fois la première ligne de départ, notamment sur leur circuit de Zandvoort, et y ont même remporté un doublé.

Très vite, Arie est passé de la Formule V 1300 à la Super V, plus puissante, et a participé aux séries DM et EM. Après un duel acharné avec Axel Plankenhorn, le titre européen est revenu au Néerlandais. L'étape suivante fut le championnat d'Europe de Formule 3 et il n'a pas fallu longtemps pour que le sport automobile américain s'intéresse au jeune coureur talentueux de 's-Hertogenbosch.

Une offre pour la série de courses américaine Super V marque le début de la carrière d'Arie Luyendyk aux États-Unis. Là aussi, il remporte le titre du premier coup et d'autres championnats suivent.



Puis, dès 1984, il prend le départ de la série IndyCar, dont il termine la première saison avec le titre de "Rookie of the Year", ce qui lui vaut le surnom de "Flying Dutchman", le Hollandais volant. Cinq ans plus tard, Arie a réussi le grand coup en 1990 en remportant la légendaire Indy 500, puis une deuxième victoire à l'Indy en 1997 et trois pole positions au total.



Auparavant, en 1996, Arie était devenu pilote titulaire de l'Indy Racing League, où il s'est battu pendant deux ans pour remporter des victoires. De 1999 à 2003, il ne s'est plus présenté qu'à l'Indy 500.



Il a ensuite mis un terme à sa carrière professionnelle. Il a également remporté les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring en tant qu'activité secondaire.



Son fils Arie Jun. a lui aussi longtemps couru aux États-Unis, principalement dans la série Indy Lights. Mais ses succès sont restés modestes et loin derrière ceux de son célèbre père. En revanche, les Américains le connaissent d'autant plus comme participant à l'émission de télévision "The Bachelor".



Aujourd'hui, Arie Luyendyk vit avec sa famille dans les environs de Phoenix/Arizona. Il se rend au moins une fois par an dans son ancienne patrie, donne rendez-vous à des amis ou fait un saut à Zandvoort. Il a toujours un appartement dans la ville de 's-Hertogenbosch.



Le sport automobile joue toujours un rôle important dans la vie du jubilaire. Ainsi, il est régulièrement sur le terrain en tant que membre du jury et steward permanent de la direction de la course IndyCar.



Et puis, il garde un œil attentif sur la relève de son pays d'origine : aux États-Unis, il s'occupe du pilote d'IndyCar Rinus van Kalmthout (23 ans). Comme son maître et conseiller, il a également été "Rookie of the Year" et effectue déjà sa quatrième saison dans l'équipe Ed Carpenter Racing. En 2021 et 2022, il a terminé douzième au classement général.



Comme les Américains ont du mal à prononcer le nom du Néerlandais, il n'y est mentionné que sous le nom de "VeeKay".



Cher Arie, la rédaction de Speedweek te félicite chaleureusement et t'envoie tous ses meilleurs vœux pour ton 70e anniversaire de l'autre côté de l'Atlantique.



L'auteur de l'histoire de l'anniversaire se souvient avec plaisir de la période de Formule V passée avec toi dans ce pays et des retrouvailles en 2013 avec le collègue René de Boer dans ta ville natale.