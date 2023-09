Arie Luyendyk: l'olandese volante compie 70 anni

Per molti fan tedeschi di vecchia data, il nome di Arie Luyendyk è sicuramente un campanello d'allarme. Era l'epoca in cui, negli anni Settanta, era uno dei migliori nelle serie di corse monoposto junior Formula V e Formula Super Vau Europe. I grandi duelli, soprattutto con Axel Plankenhorn, per il titolo europeo Super Vau sono ancora freschi nella sua memoria.

Il grande modello di Arie è stato suo padre Jaap. Come team padre-figlio, i due hanno partecipato a gare di Formula Vee in Olanda e hanno avuto il piacere di gareggiare l'uno contro l'altro nella Formula Vee 1300 con lo stesso materiale, la stessa livrea e lo stesso sponsor. È così che nel 1972 nasce il primo team padre-figlio della storia della FV. Il vecchio Luyendyk divenne così una sorta di figura di culto agli albori della Formula V 1300 nei Paesi Bassi.

Nonostante i suoi 50 anni, il vecchio di Arie non era solo un osso duro per molti giovani concorrenti, ma anche un appassionato cacciavite con le mani eternamente sporche d'olio. Insieme, padre e figlio Luyendyk hanno lottato per molti posti sul podio. Entrambi si affidarono alla costruzione tedesca Karringer, condivisero più volte la prima fila della griglia di partenza, soprattutto sulla pista di casa a Zandvoort, dove ottennero anche una doppia vittoria.

Ben presto Arie superò la Formula V 1300, passò alla più potente Super V e gareggiò nelle serie DM ed EM. Dopo un duro duello con Axel Plankenhorn, l'olandese vinse il titolo di campione europeo. La tappa successiva fu il Campionato europeo di Formula 3 e non ci volle molto perché le corse statunitensi si interessassero al giovane pilota di talento di 's-Hertogenbosch.

L'offerta di correre nella serie americana Super Vee segnò l'inizio della carriera di Arie Luyendyk negli Stati Uniti. Anche qui vinse il titolo al primo tentativo e seguirono altri campionati.



Dal 1984 in poi, ha esordito nella IndyCar Series, dove ha vinto il premio "Rookie of the Year" nella stagione inaugurale e ha ricevuto il soprannome di "Flying Dutchman". Cinque anni dopo, nel 1990, Arie ha raggiunto il successo, vincendo la leggendaria Indy 500. La sua seconda vittoria in Indy è arrivata nel 1997 ed è stato in pole position per tre volte in totale.



Prima di allora, Arie era già passato come pilota regolare alla Indy Racing League nel 1996, dove ha lottato per le vittorie per altri due anni. Dal 1999 al 2003 ha partecipato solo alla Indy 500.



In seguito, ha lasciato che la sua carriera professionale si spegnesse lentamente. Tra i suoi successi collaterali figurano le vittorie alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring.



Anche il figlio Arie Jun. ha corso a lungo negli Stati Uniti, soprattutto nella serie Indy Lights. Ma i suoi successi sono rimasti modesti e molto lontani da quelli del famoso padre. D'altra parte, gli americani lo conoscono soprattutto come partecipante al programma televisivo "The Bachelor".



Oggi Arie Luyendyk vive con la sua famiglia vicino a Phoenix/Arizona. Almeno una volta all'anno visita la sua vecchia casa, si incontra con gli amici o fa un salto a Zandvoort. Ha ancora un appartamento nella cittadina di 's-Hertogenbosch.



Il motorsport gioca ancora un ruolo importante nella vita del giubilare. Ad esempio, è regolarmente in servizio come membro della giuria e commissario permanente della gestione delle gare IndyCar.



Inoltre, tiene d'occhio i giovani talenti del suo Paese: si occupa del pilota IndyCar Rinus van Kalmthout (23) negli Stati Uniti. Come il suo maestro e consigliere, anche lui è stato "Rookie of the Year" e ora è alla sua quarta stagione con il team Ed Carpenter Racing. Nel 2021 e nel 2022 si è classificato dodicesimo in classifica generale.



Poiché gli americani riescono a malapena a pronunciare il nome dell'olandese, è indicato solo come "VeeKay".



Caro Arie, la redazione di Speedweek si congratula vivamente con te e ti manda i migliori auguri per il tuo 70° compleanno oltreoceano.



L'autore della storia del compleanno ricorda con affetto i tempi della Formula Vee trascorsi con te in questo Paese e la riunione del 2013 con il collega Rene de Boer nella tua città natale.