Arie Luyendyk: O Holandês Voador tem 70 anos

Para muitos adeptos alemães mais antigos, o nome Arie Luyendyk é certamente familiar. Foi na década de 1970 que ele foi um dos melhores nas séries de corridas monoposto júnior da Fórmula V e da Fórmula Super Vau Europa. Grandes duelos, especialmente com Axel Plankenhorn, pelo título europeu de Super Vau ainda estão frescos na sua memória.

O grande modelo de Arie foi o seu pai Jaap. Como uma equipa pai/filho, os dois competiram em corridas de Fórmula Vee na Holanda e tiveram o prazer de competir um contra o outro na Fórmula Vee 1300 com material idêntico, a mesma pintura e o mesmo patrocinador. Foi assim que surgiu a primeira equipa pai/filho da história da FV em 1972. E o velho Luyendyk tornou-se assim numa espécie de figura de culto nos primeiros tempos da Fórmula V 1300 nos Países Baixos.

Apesar dos seus 50 anos, o pai de Arie não só era um osso duro de roer para muitos jovens concorrentes, como também era um apaixonado por chaves de fendas com as mãos eternamente manchadas de óleo. Juntos, pai e filho Luyendyk lutaram por muitos lugares no pódio. Ambos confiaram na construção Karringer da Alemanha, partilharam a primeira linha da grelha várias vezes, especialmente na sua pista caseira em Zandvoort, e até obtiveram uma dupla vitória.

Arie depressa ultrapassou o Formula V 1300, mudou para o mais potente Super V e competiu nas séries DM e EM. Depois de um duro duelo com Axel Plankenhorn, o holandês ganhou o título do Campeonato Europeu. A paragem seguinte foi o Campeonato Europeu de Fórmula 3 e não demorou muito para que as corridas americanas se interessassem pelo jovem piloto talentoso de 's-Hertogenbosch.

Uma oferta para correr na série americana Super Vee marcou o início da carreira de Arie Luyendyk nos EUA. Também aqui ganhou o título na primeira tentativa e seguiram-se outros campeonatos.



A partir de 1984, fez as suas primeiras partidas na IndyCar Series, onde ganhou o prémio de "Rookie of the Year" na época inaugural - e recebeu a alcunha de "Flying Dutchman". Cinco anos mais tarde, Arie atingiu o grande momento em 1990, vencendo a lendária Indy 500. Seguiu-se a sua segunda vitória na Indy em 1997, e esteve na pole três vezes no total.



Antes disso, Arie já tinha feito a mudança como piloto regular para a Indy Racing League em 1996, onde lutou por vitórias durante mais dois anos. De 1999 a 2003, competiu apenas na Indy 500.



Depois disso, a sua carreira profissional foi-se desvanecendo lentamente. A propósito, os seus sucessos secundários incluíram vitórias nas 24 Horas de Daytona e nas 12 Horas de Sebring.



O filho Arie Jun. também correu durante muito tempo nos EUA, principalmente na série Indy Lights. Mas os seus êxitos foram modestos e ficaram muito aquém dos do seu famoso pai. Por outro lado, os americanos conhecem-no ainda mais como participante no programa de televisão "The Bachelor".



Atualmente, Arie Luyendyk vive com a sua família perto de Phoenix/Arizona. Pelo menos uma vez por ano, visita a sua antiga casa, encontra-se com amigos ou passa por Zandvoort. Ainda tem um apartamento na pequena cidade de 's-Hertogenbosch.



Os desportos motorizados continuam a desempenhar um papel importante na vida do jubilado. Por exemplo, está regularmente em serviço como membro do júri e comissário permanente da direção de corridas da IndyCar.



Além disso, mantém-se atento aos jovens talentos do seu país natal: acompanha o piloto da IndyCar Rinus van Kalmthout (23) nos EUA. Tal como o seu professor e conselheiro, também ele foi "Rookie of the Year" e está agora na sua quarta época com a equipa Ed Carpenter Racing. Em 2021 e 2022, terminou em décimo segundo lugar na classificação geral.



Como os americanos dificilmente conseguem pronunciar o nome do holandês, ele só é listado lá como "VeeKay".



Caro Arie, a equipa editorial da Speedweek felicita-o calorosamente e envia-lhe os melhores votos para o seu 70º aniversário do outro lado da lagoa.



E o autor da história de aniversário recorda com carinho os tempos de Fórmula Vee consigo neste país e um reencontro em 2013 com o colega Rene de Boer na sua cidade natal.