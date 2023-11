Estilo de vida de la mayoría de los pilotos de Supersport: Modesto

El automovilismo es una afición costosa y exigente, más aún para un profesional. Al fin y al cabo, para ser competitivo en un campeonato del mundo hay que estar en plena forma física y entrenar todos los días. No hay tiempo para una relación laboral normal. Y aparte de los mejores equipos punteros y las mejores categorías, apenas hay sueldos para ganarse la vida o incluso mantener a una familia. En series como el Campeonato del Mundo de Supersport, muchos pilotos tienen incluso que contribuir a los presupuestos de los equipos para asegurarse una plaza.

Nuestros colegas de Paddock-GP preguntaron a Valentin Debise si puede vivir de su trabajo. El francés corrió este año su primera temporada completa en el Campeonato del Mundo de Supersport y terminó quinto en el Mundial con el equipo Yamaha GMT94.



"Vivir de ello depende. Varía mucho, porque depende de tu nacionalidad, de cuántos patrocinadores personales tengas y demás. Este año he cobrado un sueldo en el GMT94. No era mucho, pero al menos me pagaban", explica el piloto de 31 años. "También tengo patrocinadores personales, pero dedico el 90%, probablemente más bien el 95%, a mi entrenamiento y no a la vida normal. No tengo un estilo de vida extravagante. Aparte del entrenamiento en moto, que me cuesta mucho dinero, no gasto mucho más".

Debise mira con un poco de envidia a sus compañeros de carrera, que tienen más margen financiero.



"Dominique Aegerter tiene muchos patrocinadores de Suiza. Ganará dinero, aunque no entrene mucho. Pero no hay muchos pilotos como él en el paddock, ya lo he comprobado", afirma Debise. "Tampoco hay muchos que puedan entrenar intensamente. Los jinetes turcos entrenan mucho, pero para ellos el gobierno lo paga todo, lo que facilita las cosas. Así que es muy diferente y depende mucho de cada pareja y de su estilo de vida".

Por tanto, la modestia no es sólo una virtud, sino una necesidad.